Ruhani'den bomba 'Ertuğrul Sağlam' açıklaması

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz'e yaptığı ziyarette halka seslenen Ruhani, Türkçe için "İran topraklarının kokulu çiçeği ve iftihar kaynağı" ifadesini kullandı.



Ruhani, "Doğu Azerbaycan valisinden, yetkililerden ve ildeki üniversitelerden Türk dili ve edebiyatının güçlendirilmesini ve gerekli kitaplarının basılmasını istiyorum" diye konuştu.



ERTUĞRUL SAĞLAM'A DESTEK SÖZÜ



Ruhani ayrıca İran Birinci Futbol Ligi'nde mali sorunlar ve kümeden düşme riski yaşayan Tebriz'in Traktör Sazi kulübüne yardımcı olma sözü verdi. Türk teknik adam Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı Traktör Sazi, ligde 11’inci sırada bulunuyor.