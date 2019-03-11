0553 313 94 23

Ruhani ve Salih’ten ortak basın toplantısı

Irak’a bu sabah tarihi ziyaret gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile başkent Bağdat’ta ortak basın toplantısı düzenledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:53
Ruhani ve Salih’ten ortak basın toplantısı

Irak’a bu sabah tarihi ziyaret gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile başkent Bağdat’ta ortak basın toplantısı düzenledi. Ruhani, Irak’ı ikinci vatanları olarak nitelendirirken, Irak Cumhurbaşkanı Salih ise İran ve Türkiye gibi komşu ülkeler bulunduğu için Irak’ın şanslı olduğunu söyledi.

 

Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkentteki İmam Musa Kazım Türbesi’ni ziyaret ettikten sonra Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Ruhani, Irak’ın kendileri için ikinci vatan olarak gördüklerini belirterek, “Tarihi, dini ve bölgesel ilişkilerimizin bulunduğu Irak’tan vazgeçemeyiz. Salih ile yaptığımız görüşmede en ufak bir anlaşmazlık noktamız olmadı” şeklinde konuştu.

 

Ülkesi ile Irak arasındaki ilişkilerin iki milletin çıkarı doğrultusunda olduğunu vurgulayan Ruhani, iki ülke arasında ticaret, yatırım, turizm enerji ve serbest bölge kurmak için işbirliğinin güçlendirilmesi için fırsatlar bulunduğunu söyledi.

 

Basın toplantısında konuşan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ise görüşmede iki ülke arasında tren raylarının uzatılması, sanayi bölgelerin kurulması, enerji alanındaki işbirliğinin güçlendirmesi ve İranlı ziyaretçilerin Irak’taki mukaddes bölgeleri ziyaret etmeleri önündeki engelleri kaldırma gibi konuların görüşüldüğünü belirtti. İran’ın terör örgütü DEAŞ’a karşı verdiği mücadelede Irak’a verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sunan Salih, “Kimileri Irak’ın bulunduğunu coğrafi konum çok sorunludur ancak İran ve Türkiye gibi komşularımız olduğu için şanslıyız” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fas'tan İİT ülkelerine "anlaşmazlıkların çözümü için diyalog" çağrısı
    1. Fas'tan İİT ülkelerine..
    2. Gaziantep gıda sektörü Japonya açılımı
    3. Sağlık Bakanı Koca: "2023’e kadar..
    4. "Taş üstüne taş koyana 'evet' deyip,..
    5. Bitlis’ten ezana yapılan saygısızlığa..
    6. Kadınlar günü GTO’da coşkuyla kutlandı
    7. “Yüzde 2,6'lık büyüme memnuniyet verici”
    8. Bozbey, ‘Doğa Dostu Belediye Başkanı..
    9. Kadıköy'de denizde farklı yerlerde 2..
    10. "2019'u da rekorlar yılı olarak..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan..
    12. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih:..
    13. Kesin ihraç talebi Edremit’te şok..
    14. Kumar oynayan 61 kişiye 19 bin 840..
    15. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti..
    16. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15..
    17. Karacabey’e Orman İşletme Müdürlüğü..
    18. CHP'de neler oluyor! Önce ihraç sonra..
    19. Tokyo Olimpiyatları baraj yönergesi..
    20. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "82..
    21. CHP’li Özel, feminist eylemcileri..
    22. Bakan Ersoy, Levent Vadisi’nde
    23. “Yüzde 2,6'lık büyüme memnuniyet verici”
    24. Gaziantep Alg Spor, Kireçburnu maçını..
    25. Aç kalan tilki, balıkla beslendi
    26. Adana’da şubat ayında 2 bin 27 araç..
    27. Ankara'da e-spor etkinliği yapıldı
    28. Denizli Basket ligin bitimine 2 hafta..
    29. Terör örgütünden kaçan şahıs güvenlik..
    30. Orta gerilim trafo tesisleri..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...