Ruhani tarih verip dünyaya ilan etti! "Eğer sözler yenine gelmezse..."
ABD ile savaşın eşiğin gelen İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 7 Temmuz'dan itibaren zenginleştirilmiş uranyum seviyesinin 3,67'ye çıkartılacağını açıkladı.03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:59
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin zenginleştirilmiş uranyum seviyesini 7 Temmuz'dan sonra 3.67'ye çıkartacağını duyurdu.
"Nükleer anlaşmaya bağlı kalan taraflar sözlerini yerine getirmezse Arak Nükleer Reaktörü eski faaliyetlerine yeniden başlayacak" diyen Ruhani, ABD ve Avrupa'ya müzakare çağrısı yaptı.
Ruhani, anlaşmanın diğper tarafı anlaşmaya sadık kalırsa kendilerinin de nükleer anlaşmanın şartlarını yerine getireceğini söyledi.
Tahran ültimatom vermişti
ABD'nin yaptırımlarına karşı 8 Mayıs'ta anlaşmaya taraf ülkelere 60 gün süre veren İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini arttıracağını açıklamıştı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, daha önce yaptığı açıklamada, 300 kilogram uranyum stok limitini 27 Haziran itibarıyla aşacaklarını duyurmuştu.
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