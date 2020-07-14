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Aktüel

Ruhani: "Petrole bağımlı olmayan ekonomiye dayanarak ülkeyi yönetebildik"

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:22:20 -
Ruhani: "Petrole bağımlı olmayan ekonomiye dayanarak ülkeyi yönetebildik"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlarla İran ekonomisini kilitlemeyi hedeflediğini ancak petrole bağımlı olmayan ekonomiyle ülkeyi yönetebildiklerini söyledi.

Başkent Tahran'da yapılan Ekonomi Koordinasyon Merkezi toplantısında konuşan Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yaşanan ekonomik krizde halkın ve üreticilerin ihtiyaç duyduğu zaruri malzemeleri temin ettiklerini dile getiren Ruhani, ilgili kurumların fiyat artışlarını kontrol etmesi ve gereksiz dalgalanmaları önlemesini istedi.

Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarıyla ilgili olarak da "Bu ağır şartlarda ülkenin idare edilebilmesi, halkın ABD'ye karşı gücünün bir göstergesidir. ABD, yaptırım uygulayarak ülkenin ekonomisi kilitlemeyi umuyordu. Petrole bağımlı olmayan ekonomiye dayanarak ülkeyi yönetebildik. Bu ekonomik savaşta İran için büyük bir zaferdir." ifadelerini kullandı.





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