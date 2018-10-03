Ruh ve beden sağlığınız 5 vakit namaz istiyor

"Ey iman edenler, rüku edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz." (Hac Suresi, 77. Ayet)

Namaz kılmak kulun Rabbine kulluk görevi.. Mamur ahirete hazırlık.. Fakat bununla bitmiyor; sağlığınız için de gerekli bir ilaç gibi namaz. Size hep ne diyorlar “yürüyün biraz..” Biz ne diyoruz, her vakit namazda en yakın mescide kadar yürüyün biraz üstüne namazdaki rükû ve secdeleriniz de sağlığınıza dinçlik katacaktır.

Namazda yapılan hareketler yavaş olduğundan kalbi yormaz ve günün muhtelif saatlerinde olduğu için insanı devamlı dinç tutar.

Günde başını seksen defa yere koyan bir kimsenin beynine ritmik olarak fazla kan ulaşır. Bu yüzden beyin hücreleri iyice beslendiğinden hafıza ve şahsiyet bozukluklarına, namaz kılanlarda çok daha az rastlanır. Bu insanlar daha sağlıklı bir ömür geçirirler.

Namaz kılanların gözleri, muntazam olarak eğilip doğrulmaktan ötürü daha kuvvetli kan deveranına malik olur. Bu sebeple göz içi tansiyonunda artma olmaz ve gözün ön kısmındaki sıvının devamlı değişmesi temin edilmiş olur. Gözü "katarakt" veya "karasu" hastalığından korur.

Namaz kılmadaki izometrik hareketler, midedeki gıdaların iyi karışmasına, safranın kolay akmasına ve dolayısıyla safra kesesinde birikinti yapmamasına, pankreasdaki enzimlerin kolay boşalmasına yardımcı olacağı gibi, kabızlığın giderilmesinde de rolü büyüktür. Böbreğin ve idrar yollarının iyice çalkalanmasından, böbrekte taş teşekkülünün önlenmesine ve mesanenin boşalmasına da yardımcı olmaktadır.

Bes vakit kılınan namazdaki ritmik hareketler, günlük hayatta çalıştırılamayan adale ve eklemleri çalıştırarak, artroz ve kireçlenme gibi eklem hastalıklarını ve adale tutulmalarını önler.

Vücut sağlığı için temizlik muhakkak lazımdır. Abdest ve gusül, hem maddi, hem de manevî bir temizliktir. İşte namaz, temizliğin ta kendisidir. Zira hem bedeni, hem de ruhî temizlik olmadan namaz olmaz. Abdest ve gusül bedenî temizliği sağlar. İbadet görevini yerine getiren bir kimse, ruhen dinlenmiş, temizlenmiş olur.

Koruyucu hekimlikte, muayyen vakitlerde yapılan beden hareketleri çok mühimdir. Namaz vakitleri, kan dolaşımını tazelemek ve teneffüsü canlandırmak için en uygun vakitlerdir.

Uykuyu tanzim eden önemli unsur namazdır. Hatta vücudda biriken statik (durgun) elektriklenme, secde yapmakla topraklama yapılmıs olur. Böylece vücud tekrar zindeliğe kavuşur. Namazın bu faydalarına kavuşmak için, namazı vaktinde kılmakla birlikte, temizliğe, çok yemek yememeye ve yenilen gıdaların temiz, helal olmasına da dikkat edilmesi de lazımdır.

Asıl maksat ihlâs ile kulluk

Dinin direği ve mü'minlerin mirâcı olan beş vakit namaz, bedenleri, ruhları ve tüm duyguları kapsayan ve tatmin eden genel anlamlı bir ibâdettir.

İnanç, bilinç, ihlâs ve huşû ile dosdoğru ve güzelce kılınan namazlarda, ruhlar, sükûn ve istikrar ortamında ilâhî huzura, mânevî feyze kavuşurlar.

Akıl, hayal, görme ve işitme gibi duygular bir noktada toplanır. Kişi dağınıklıktan kurtulur ve beyin dinlenir. Gönül, sevaplarla nurlanır, genişler, darlıktan ve sıkıntıdan kurtulur.

Bedendeki tüm eklemler çalışır, göbek yağları erir, kan dolaşımı dengelenir, zihnî duygular ve tüm organlar zindelik kazanır.

Bedenî ve ruhî sağlık açısından, huzur ve sükûn açısından ve psikolojik açıdan beş vakit namaz, tüm inananların doğal, temel gıdası ve enerji kaynağıdır.

Bir vakit namazı kaçıranlar, tüm servetini ve mutluluğunu kaybetmiş gibi hüzün duymalılar ve hemen o namazı kazâ ederek, servetlerini ve mutluluklarını yeniden kazanmaya çalışmalıdırlar.

Çok önemli bir gerçeğin altını çizerek belirtelim. İbâdetlerdeki asıl maksat ve temel ilke ihlâstır. Yâni her türlü ibâdeti yalnızca Allah rızası için yapmaktır.