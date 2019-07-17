Ruby çikolata | Yeni çikolata türü doğal rengiyle hayran bırakıyor

Önce bitter, sonra sütlü ardından da beyaz çikolatayla tanışmıştık. Şimdi ise yepyeni bir türle dünya sarsılıyor. Pembe rengi görenleri kendine hayran bırakan "ruby" çikolata.

Ruby kakao çekirdeklerinden üretiliyor. Herhangi katkı maddesi almadan kakao çekirdeklerinin pigmentlerinden kaynaklanan doğal bir renk sayesinde, doğal olarak rengi pembe. Ekstra olarak bir madde eklenmeden oluşturulan bu renk sayesinde, dördüncü bir tür olarak kabul edildi.

13 yıl boyunca, üzerinde yapılan geliştirmeler sonucunda meydana gelen ruby, ekstra lezzetli.

Ruby; beyaz çikolata, sütlü çikolata ve bir miktar orman meyvesi tadında karışıma sahip. Ülkemize birkaç markayla uğrayan pembe çikolata, zamanla daha da yaygınlaşacağa benziyor.