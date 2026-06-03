Rubio'dan "İran'a saldırı" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İran'a saldırıları başlatmadan önce, İran'ın buna nasıl karşılık vereceğine dair öngörüye sahip olduklarını söyledi.

Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin, Başkan Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebi ve İran ile devam eden çatışma hakkındaki sorularını yanıtladı.

Temsilciler Meclisi üyeleri, Dışişleri Bakanı'nı İran'la savaşın ekonomik ve siyasi neticeleri konusunda sorgularken Rubio, bu savaşın başlatılmaması durumunda Tahran'ın nükleer silah geliştirme riski olduğunu, yapılabilecek misillemeleri öngörmelerine rağmen saldırı kararı aldıklarını ifade etti.

Demokrat Kongre üyesi Gregory Meeks'in söz konusu savaşla ilgili eleştirileriyle muhatap olan Rubio, Başkan Donald Trump'ı, İran'a savaş açması ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda benzin, gıda ve nakliye gibi maliyetleri artıracağı konusunda uyarıp uyarmadığı sorusuna doğrudan cevap vermekten kaçındı.

Rubio, aynı yönde ısrarla sorulan sorular neticesinde, "İran'ın misilleme olarak neler yapabileceğinin herkes farkındaydı ama nükleer silaha sahip olmamalıydılar." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı ayrıca, "Başkan (Trump) ve yönetim, eylemlerin sonuçları olacağının farkındaydı ancak İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sonuçları daha da kötüydü." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in nükleer kapasitesi hakkında ancak "gizli" bir ortamda konuşabileceğini söyledi

Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in nükleer silahı olup olmadığı sorusuna da net bir cevap vermekten kaçınırken bu konunun "dikkatli bir şekilde ele alınması" gerektiğini söyledi.

İsrail'in nükleer kapasiteye sahip olduğu konusunda diğer ülkelerin değerlendirmelerinin bulunduğunu aktaran Rubio, "Ancak biz bu konuyu hiçbir zaman, daha doğrusu onlar bu durumu hiçbir zaman, kamuoyu önünde kabul etmediler. Biz de dış politikamızın bir gereği olarak ve çeşitli nedenlerden ötürü, bu konuyu o şekilde tartışmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rubio, bu konuyu tartışmak için "gizli" bir ortamın daha uygun olacağını belirterek bu konunun, ABD'nin dış politikası açısından hassasiyetini vurguladı.

Öte yandan Rubio, Sara Jacob ve Jared Moskowitz gibi Kongre üyeleriyle, İran savaşı ve bunun ABD halkına yansıyan ekonomik sonuçları hakkında tartıştı.