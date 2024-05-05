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Sosyal Medya Rübik küplerle müthiş Erdoğan portresi! Büyük beğeni topladı
Sosyal Medya

Rübik küplerle müthiş Erdoğan portresi! Büyük beğeni topladı

Yeniakit Publisher
2024-05-05 00:36:00 -
Rübik küplerle müthiş Erdoğan portresi! Büyük beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan yabancı fenomenin rübik küplerle yaptığı Erdoğan portresi büyük beğeni topladı.

Rübik küplerle portreler yapan yabancı bir fenomen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresini paylaşınca gündeme geldi. Adım adım rübik küpleri yerleştiren fenomenin elde ettiği sonuç görenleri şaşırttı.

İzleyiciler başlangıçta olacak mı olmayacak mı diye düşüncelere dalsa da sonuç oldukça başarılıydı.

Portre için 33x44 rübik küp kullanan gence beğeniler yağdı.

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