Rubato'nun solisti şiddet uyguladığı Burcu Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu

Metresine uyguladığı şiddetten dolayı yargılanan Rubato grubunun solisti Özer Arkun, Burcu Yılmaz hakkında, kendisine şantaj yaptığı ve iftira attığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Şiddet, taciz, şantaj...

Gayrimeşru birlikteliklerin zirve yaptığı sözde sanat ve magazin dünyasında şiddet, şantaj, taciz skandalları eksik olmuyor. ‘Kadın hakları’ denilince sesi en fazla çıkan elit seküler yaşamın sakinleri, her gün yeni bir kepazelikle gündeme geliyor.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun, metresine şiddet uyguladığı davada yargılanması devam ederken yeni bir rezaletle gündeme geldi. Evlenmeden aynı evde yaşadığı metresi Burcu Yılmaz’ın kendisine şantaj uyguladığını ve para istediğini iddia etti.

Burcu Yılmaz'a şiddet uygulayan Özer Arkun, yerdeki kanları temizliyor

Rubato solisti, suç duyurusunda bulundu

Eski metresi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunan Özer Arkun, "Aramızda tartışma çıktı. Üzerime saldırdı, tişörtümü yırttı. Ama olaydan sonra Sivas'a, onun ailesinin yanına bile gittik. Bu çelişki değil mi?" dedi.

'Ayrılmak istediğim için şantaj yaptı'

Ayrılmak istediği için Yılmaz’ın kendisine şantaj yaptığını söyleyen Arkun, "Burcu'nun tavırlarının normal olmadığını anladım ve ilişkimizi sonlandırmak istedim. Bunun üzerine kariyerimi bitirebileceğini söyleyip bana şantaj yaptı. 40 bin lira teklif ettim, az buldu. Tehdit, hakaret, şantaja maruz kaldım." ifadelerini kullandı.

Burcu Yılmaz hakkında soruşturma

Arkun'un şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Burcu Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı.

Burcu Yılmaz ise ifadesinde başına gelenleri şu şekilde anlatmıştı:

"2020 Mart ayında evlilik kararı alıp Üsküdar'da beraber yaşamaya başladık. 4 Mayıs'da evlilik yüzünden aramızda tartışma çıktı. Bana küfür edip su dolu bardağı kafama fırlattı. Kapıyı kilitleyip anahtarı aldı. Sağ kolumu geriye bükerek yumrukladı. Her yerim kan içindeydi. Dudaklarım patladı. Kolumda morluklar vardı. Dayak yüzünden bilimcimi kaybettim. Gözümü açtığımda yüzüme buz torbası koyuyordu. Bana 'Olayı kimseye söylemezsen seni hastaneye götürürüm' dedi. Korkmuş olduğumdan hastanede merdivenden düştüğümü söyledim. Özer'in evde benim kanlarımı temizlerken çok kısa bir videosunu çektim."

Fuhşun reklamını yapıyorlar

Evlenmeden birlikte olup aynı evde yaşayan, alenen fuhşun reklamını yaparak muhafazakar yaşam tarzına fırsat buldukça dil uzatan magazin dünyasının birbirinden rezil hayatları gençlere kötü örnek olmaya devam ediyor.

Uluorta yaşadıkları rezil hayatları ile ahlaksızlığı meşrulaştırarak inanç ve geleneklere ters yaşam tarzların kölesi olan bu zihniyetin rezilliklerine seyirci kaldıkça toplum dejenere olmaya yüz tutacak. Peki bu rezilliğe kim 'dur' diyecek?