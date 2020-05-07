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Aktüel

Ruanda'daki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 65'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 20:39:52 -
Ruanda'daki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 65'e çıktı

ABUJA (AA) - Ruanda'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi.

Ruanda Acil Durum Yönetiminden yapılan açıklamada, ülkenin Gakenke vilayetinde devam eden şiddetli yağışların sel ve heyelanlara neden olduğu belirtildi.

Afette şimdiye kadar 65 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, halkın riskli bölgeleri terk etmesi istendi.

Selin etkili olduğu 6 vilayette 5 köprünün yıkıldığı, 100'e yakın evin sular altında kaldığı bildirildi.

Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada da kuvvetli yağışların süreceği ve bölge sakinlerinin dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

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