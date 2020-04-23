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Aktüel

Ruanda'da mahkemeler, Kovid-19 nedeniyle online yapılmaya başladı

2020-04-23 17:52:16 -
Ruanda'da mahkemeler, Kovid-19 nedeniyle online yapılmaya başladı

ABUJA (AA) - Afrika ülkesi Ruanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı kararı alınması nedeniyle mahkemeler, internet üzerinden yapılmaya başladı.

Ruanda Yargı Sözcüsü Harisson Mutabazi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla bazı önlemler alındı ve yargıçlar görevlerine online olarak devam ediyor." dedi.

Mutabazi, mahkemelerde video konferans yönteminin kullanıldığını ve bunun başkent Kigali ile ülkenin farklı yerlerindeki bazı mahkemelerde yürütüldüğünü kaydetti.

Ruanda'da Kovid-19 nedeniyle marttan itibaren mahkemeler ertelenmişti.

Ülke genelinde 153 kişide virüs tespit edilirken, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

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