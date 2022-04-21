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Dünya Ruanda'da işçilerine işkence yapan Çinli iş insanına 20 yıl hapis cezası verildi
Dünya

Ruanda'da işçilerine işkence yapan Çinli iş insanına 20 yıl hapis cezası verildi

Ruanda'da hırsızlıkla suçladığı 2 işçisini ağaca bağlayıp kırbaçlayan Çinli iş insanı Sun Shujun, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 09:58:00 -
Ruanda'da işçilerine işkence yapan Çinli iş insanına 20 yıl hapis cezası verildi

Ruanda'da mahkeme, işkenceyle suçlanan Çinli iş insanı Shujun ile ilgili yargılama sürecinde kararını açıkladı.

Mahkeme, hırsızlıkla suçladığı 2 işçisini kırbaçlayan Çinli iş insanına 20 yıl hapis cezası verdi.

Şirket mühendislerinden Alexis Renzaho da suç ortağı olarak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Shujun ve Renzaho'nın mahkeme masraflarını karşılamasına ve kurbanlara yaklaşık 2 bin 500 dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Sanıklara karara itiraz etmeleri için 1 ay süre verildi.

Olay

Ruanda’da faaliyet gösteren Çinli iş insanı Shujun, Ağustos 2021'de hırsızlıkla suçladığı 2 işçisini kırbaçlayıp video çekmişti.

İşçileri hırsızlıkla suçlayan Shujun’un videosu, sosyal medyada yayılmıştı.

Sosyal medya platformlarında yayılan videonun ardından Shujun ve ona yardım eden 2 zanlı, Eylül 2021'de tutuklanmıştı.

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