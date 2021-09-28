Ruanda Soykırımı'nın mimarı öldü

Ruanda’da 1994 yılında 800 binden fazla Tutsi ve Hutu etnik kökenli insanın öldürdürüldüğü soykırımının mimarı olarak kabul edilen Theoneste Bagosora, Mali'deki bir hastanede öldü. 80 yaşındaki Bagosora, insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı 35 sene hapis cezasına çarptırılmıştı.

Afrika ülkesi Ruanda'da 1994 yılında yaklaşık yüz gün içinde 800 bin Tutsi ve ılımlı Hutu, aşırı uç Hutular tarafından öldürüldü.

Tarihe Ruanda Soykırımı olarak geçen katliam, Tutsi destekli isyancı Ruanda Vatansever Cephesi lideri Paul Kagame'ye bağlı güçlerce, Hutu ağırlıklı hükümetin düşürülmesi ile son buldu.

Ardından yönetimden güç alan Tutsilerin öç bahanesiyle saldırması sonucu yüzbinlerce Hutu, komşu ülke Zaire'ye (Kongo Cumhuriyeti’ne) sığındı.

Soykırımın mimarı olarak kabul edilen eski bir Ruanda ordusu albayı olan Theoneste Bagosora’nın Mali'deki bir hastanede öldüğü açıklandı. Oğlu Achille Bagosora, bir Facebook gönderisinde, "Huzur içinde yat baba” paylaşımıyla ölümü duyurdu.

Bununla birlikte Theoneste Bagosora, o zamanki Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından insanlığa karşı suçlardan suçlu bulunduktan sonra 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bagosora, 2008'de ömür boyu hapis cezası almıştı. Ancak, temyizde cezası 35 yıla indirildi.

Diğer taraftan, Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın Ulusal Cumhuriyetçi Demokrasi ve Kalkınma Hareketi partisini etkili isimlerimden biri olan Bagosa, 1993 yılında savunma bakanlığında kabine direktörü olarak atandı ve ülkedeki askeri ve siyasi meselelerin kontrolünü ele geçirdi. Pozisyonu ayrıca onu sadece devlet başkanını karşı sorumlu hale getirdi.

Ardından, Habyarimana bir uçak kazasında öldüğünde, Bagosora devlet işlerini devraldı ve Tutsilerin katledilmesini emretti. O sırada Ruanda'daki Birleşmiş Milletler barış gücünün başında olan Kanadalı general Romeo Dallaire, Bagosora'yı soykırımın arkasındaki "kral" olarak nitelendirdi.

Soykırımdan sonra Bagosora, Kamerun'a kaçtı. 1996'da orada tutuklandı ve 1997'de Tanzanya'nın Arusha kentinde yargılanmak üzere getirildi. Duruşması 2002'de başladı ve 2007'ye kadar sürdü.

Birçok insanlık suçundan hüküm giydi

Öte yandan Bagosora, soykırımın yanı sıra 10 Belçikalı barış gücü askerinin, Ruanda başbakanı ve anayasa mahkemesi başkanının da ölümünden sorumlu tutuldu.

Ruanda'nın Hollanda Büyükelçisi Olivier Nduhungirehe, Bagosora'nın ölüm haberine tepki göstererek, Bagosora'nın işlediği suçlardan pişmanlık duymadığını söyledi.

Nduhungirehe, Twitter’dan yayınladığı gönderisinde, “Bagosora'nın erken tahliye talebi başvurusu, hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeden soykırımın sorumluluğunu asla kabul etmemesi, onun kendini kontrol edemeyen bir adam olduğunun göstergesi” açıklamasını yaptı.

Bagosora'nın erken tahliye başvurusu, bu yılın başlarında, hakimin rehabilitasyonu gösteremediğine karar vermesiyle geri çevrilmişti.