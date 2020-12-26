RTX 3080 Ti VRAM miktarı Asus’un sitesinde görüldü

Onlardan birisi olması beklenen RTX 3080 Ti ekran kartının VRAM miktarı da Asus’un sitesinde görüntülendi.

RTX 3080 Ti, NVIDIA’nın amiral gemisi RTX 3090 ve RTX 3080 arasına konumlandırılacak.

RTX 3080 Ti VRAM miktarı Asus ROG Strix üzerinde görüldü

RTX 30 serisi ile 8 nm Samsung üretimi çiplere geçen NVIDIA, kart fiyatlarında da önceki nesle göre büyük bir indirime gitti. 2021 yılında da bu politikasını devam ettirmeyi planlayan yeşil takım, bol bol yeni ekran kartı tanıtmayı planlıyor. Tanıtılacak kartların başında RTX 3080 Ti ve RTX 3060 gelirken, her iki kartın da Ocak ayında görücüye çıkması bekleniyor.