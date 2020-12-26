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Teknoloji RTX 3080 Ti VRAM miktarı Asus’un sitesinde görüldü
Teknoloji

RTX 3080 Ti VRAM miktarı Asus’un sitesinde görüldü

Dünyanın en büyük iki ekran kartı üreticisinden biri olan NVIDIA, geçtiğimiz Eylül ayında RTX 30 serisi ekran kartlarını piyasaya sürdü. Sonuncusu RTX 3060 Ti olmak üzere şimdiye kadar dört ekran kartı tanıtan Amerikalı ekran kartı üreticisi, 2021 yılında da RTX 30 ailesine ait yeni ekran kartları katmayı planlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 10:44:00 -
RTX 3080 Ti VRAM miktarı Asus’un sitesinde görüldü

Onlardan birisi olması beklenen RTX 3080 Ti ekran kartının VRAM miktarı da Asus’un sitesinde görüntülendi.

RTX 3080 Ti, NVIDIA’nın amiral gemisi RTX 3090 ve RTX 3080 arasına konumlandırılacak.

RTX 3080 Ti VRAM miktarı Asus ROG Strix üzerinde görüldü

RTX 30 serisi ile 8 nm Samsung üretimi çiplere geçen NVIDIA, kart fiyatlarında da önceki nesle göre büyük bir indirime gitti. 2021 yılında da bu politikasını devam ettirmeyi planlayan yeşil takım, bol bol yeni ekran kartı tanıtmayı planlıyor. Tanıtılacak kartların başında RTX 3080 Ti ve RTX 3060 gelirken, her iki kartın da Ocak ayında görücüye çıkması bekleniyor.

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