RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr



RTÜK'ün denetim kararından sonra Webtekno tarafından bir araştırma anketi yapıldı. Anket sonuçlarına göre kullanıcıların yüzde 78'i RTÜK denetimi nedeni ile Netflix ve Blu TV gibi platformların üyeliğinden vazgeçme kararı aldı.

Webtekno'nun anketine 15 bin 155 kişi katıldı. Katılımcılara, 'RTÜK denetimi nedeniyle Netflix ve BluTV gibi servisleri bırakır mısınız?' şeklinde yöneltilen soruya şu oranlarda cevap verildi:Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 2018'den bu yana üzerinde çalışılan düzenleme 1 Ağustos 2019'da yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla resmiyete kavuştu. RTÜK'ten, henüz ilgili platformlara bir düzenleme ya da sakıncalı görünen içerikleri kaldırma talebi ise yapılmadı.