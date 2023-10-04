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Gündem RTÜK'ten yetkililer duyurdu! Türkiye'yi sarsan olay: Halk TV'ye yayın durdurma ve para cezası
Gündem

RTÜK'ten yetkililer duyurdu! Türkiye'yi sarsan olay: Halk TV'ye yayın durdurma ve para cezası

Yeniakit Publisher
2023-10-04 17:01:00 - 2023-10-04 17:31:33
RTÜK'ten yetkililer duyurdu! Türkiye'yi sarsan olay: Halk TV'ye yayın durdurma ve para cezası

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 60. Altın Portakal Film Festivali'nden 'Kanun Hükmü' belgeseli nedeniyle Halk TV’ye para ve program durdurma cezası verdi. Ezel Akay'ın sözlerine ceza!

RTÜK'ten Halk TV'ye yayın durdurma ve para cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gazeteci Ayşenur Arslan’ın ve yönetmen Ezel Akay’ın sözleri nedeniyle Halk TV’ye para ve program durdurma cezası verdi.
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, kararı X hesabından üzerinden duyurdu.

Taşçı, RTÜK'ün Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi programında Ankara'daki PKK saldırısıyla ilgili sözleri nedeniyle 'terörün amacına hizmet edildiğini' öne sürdüğünü kaydetti.

By nedenle kanala 'yüzde 5 para ve beş kez program durdurma' cezası verildi.

RTÜK üyesi, ret oyu verdiği kararı şöyle yorumladı: "Savcılığın bile Ayşenur Arslan’ın sözleri nedeniyle ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktığı ve ‘suç‘ belirlemesi yapmadığı bir ortamda RTÜK, ‘terör eyleminin, terörün amaçlarına hizmet’ edildiği ‘suçunu‘ tespit etmesi oldukça manidar. Kraldan çok kralcılığın son örneği!"

Ezel Akay'ın sözlerine ceza
Öte yandan RTÜKi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 60. Altın Portakal Film Festivali’nden ‘Kanun Hükmü‘ belgeseli nedeniyle çekilmesini eleştiren yönetmen Ezel Akay’ın sözleri nedeniyle ‘eleştiri sınırını aşmaktan‘ yüzde 3 para cezasına oy çokluğuyla karar verdi.
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