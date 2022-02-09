RTÜK'ten uluslararası siteler için flaş karar! 72 saat süre verildi

Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı kuruluşların lisansı olmayan haber siteleri için RTÜK adım attı.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaytı. Taşçı, bu sürede başvurmayanların erişimlerinin engelleneceğini belirtti.

Taşçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "RTÜK ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandı. Oy çokluğuyla alınan kararla, http://amerikaninsesi.com http://dw.com/tr ve http://tr.euronews.com sitelerine lisan için 72 saat süre tanıdı. Bu sürede başvurmayanların erişimleri engellenecek. Ulusal basının ardından sıra uluslarası haber sitelerinin denetlenmesine ve sesinin kesilmesine geldi. RTÜK’ün “sitede video var lisans almalı” bakışıyla denetlenmeyecek hiçbir haber sitesi kalmaz! Asıl hedef basın özgürlüğü ve çok seslilik. İstenen basın sussun, eleştirmesin" değerlendirmesini yaptı.

Taşçı şu ifadeleri kullandı: "RTÜK’e İnternet yayınlarını denetleme yetkisine veren yasa 2019 yılında yürürlüğe girdi. Üç yılın ardından RTÜK’ün aklına yabancı haber sitelerinin gelmesi hayli ilginç. Anlaşılan devamı da gelecek!"