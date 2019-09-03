RTÜK'ten Netflix açıklaması!

RTÜK'ün dijital alanlarda yayın yapmak için lisans zorunluluğu getirmesinin ardından gözler Üst Kurul'a başvuran şirketlere çevrildi. Dünya genelinde, özellikle eşcinsel propagandası yaptığı gerekçesiyle eleştirilen, ahlaksız yayınlarıyla tanınan Netflix’in yapacağı başvuru, özellikle mera konusu oldu. Bugün, Netflix’in RTÜK’e başvuruda bulunmadığı ve Türkiye piyasasından çekileceği iddia edilmişti.

RTÜK Başkanı: Netflix başvurdu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuya dair Twitter hesabından açıklama yaptı. Şahin, “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin NETFLIX, BLU TV, PUHU TV, TURKCELL, VODAFONE, DIGITURK, TİVİBU gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?