0553 313 94 23

RTÜK'ten Netflix açıklaması!

Ahlaksız yayınlarıyla ön plana çıkan Netflix'in RTÜK'e lisans için başvuru yapmadığı iddia edilmişti. RTÜK, konuya dair açıklama yaptı.

03 Eylül 2019 Salı 13:45
RTÜK'ten Netflix açıklaması!

RTÜK'ün dijital alanlarda yayın yapmak için lisans zorunluluğu getirmesinin ardından gözler Üst Kurul'a başvuran şirketlere çevrildi. Dünya genelinde, özellikle eşcinsel propagandası yaptığı gerekçesiyle eleştirilen, ahlaksız yayınlarıyla tanınan Netflix’in yapacağı başvuru, özellikle mera konusu oldu. Bugün, Netflix’in RTÜK’e başvuruda bulunmadığı ve Türkiye piyasasından çekileceği iddia edilmişti.

RTÜK Başkanı: Netflix başvurdu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuya dair Twitter hesabından açıklama yaptı. Şahin, “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin NETFLIX, BLU TV, PUHU TV, TURKCELL, VODAFONE, DIGITURK, TİVİBU gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:45
  1. RTÜK
  2. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
  3. Netflix
  4. Puhu TV
  5. Blu TV
  6. Turkcell
  7. Vodafone
  8. Digiturk
  9. Tivibu

YORUM YAZ

  • NİLHANNİLHAN17 dk önce
    SEYREDECEZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ :)

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ağustosta enflasyonda önemli düşüş kaydettik. ÜFE'deki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor"
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
  2. Başkan Altay: “Konya’nın güvenilir..
  3. Diyarbakır’da HDP il binası önünde bir..
  4. Kırşehir’de sağlık camiasını yasa..
  5. Osmaneli’nde tarihi eserler turizme..
  6. Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç..
  7. 2 Eylül coşkusuyla yürüdüler
  8. Kütahya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1..
  9. Adana Demirspor'dan İbrahim Üzülmez..
  10. Uşaklı vatandaşlara sağlık hizmeti..
  11. Odunpazarı Belediyesi’nden "Akşamlar..
  12. YKS Türkiye 86.’sı Emre Turhan’dan..
  13. Seyyah-ı Fakir’in doğu turu bugün..
  14. ANKASAM Avrasya Masası Başkanı Dr...
  15. FETÖ sanığı eski binbaşı hakim..
  16. Palamut yok, umut hamside
  17. Eskişehir’de Manga rüzgarı esti
  18. Fenerbahçe, genç oyuncularını kiralık..
  19. Babasının çöpten topladığı kitapları..
  20. TEM’de makas atarken tıra çarpan..
  21. Trafikte kural tanımaz magandalar..
  22. Kızılay’dan engellilere tekerlekli..
  23. Eskişehir’de Halk Sağlığı Sokağı..
  24. Genç kızın yüzüne asit türü sıvı..
  25. Fenerbahçe genç oyuncularını kiraladı
  26. Çin'de okulların açıldığı gün..
  27. Zeytinburnu’nda 220 bin TL’lik kumaş..
  28. "Yemen'de taraflar savaş suçu işliyor"
  29. Davutoğlu cephesinin yeni planı! Tek..
  30. Van Büyükşehir Belediyesi parklarda..
Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

Günün Karikatürü

03 Eylül 2019
‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız