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Medya RTÜK'ten Kızılcık Şerbeti'ne asrın tokatı! Özeti yarıda kesip bunu yayınladılar
Medya

RTÜK'ten Kızılcık Şerbeti'ne asrın tokatı! Özeti yarıda kesip bunu yayınladılar

Yeniakit Publisher
2023-04-14 22:24:00 -
RTÜK'ten Kızılcık Şerbeti'ne asrın tokatı! Özeti yarıda kesip bunu yayınladılar

Show TV ekranında yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" adlı dizi, RTÜK'ün son dakika kararı ile özet yayınlanırken yayından kaldırıldı. Dizinin yerine "İslamofobi" belgeseli yayınlandı.

RTÜK tarafından alınan son dakika kararla Kızılcık Şerbeti adlı dizinin yayını durduruldu.

İslami değerlerin ahlaksızca hedef alındığı Kızılcık Şerbeti'nin özeti yayınlanırken alınan son dakika kararıyla ekrandan çekildi.

Dizinin yerine, İslamofobi konulu bir belgesel yayımlandı.

Belgeselde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmasının yer aldığı belgeselde, "İslamofobi koronavirüs kadar tehlikeli olan, İslam düşmanlığı virüsüdür" ve "Bu virüs özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor" mesajları verildi.

Belgeselin ardından da diğer kamu spotları yayına devam etti.
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