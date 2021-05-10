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Gündem RTÜK'ten İsrail terörü için flaş girişim
Gündem

RTÜK'ten İsrail terörü için flaş girişim

Siyonist İsrail'in kahpe saldırılarına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamayla sert tepki gösterildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 22:35:00 - 2021-05-10 22:38:18
RTÜK'ten İsrail terörü için flaş girişim

 YENİ AKİT / ANKARA 

İnsanlık dışı saldırıların telin edildiği açıklama şu şekilde:

Uluslararası topluma ve uluslararası medyaya açıkça soruyoruz:

“Kudüs'teki devlet destekli saldırılar 'terör' değil de nedir?”  

“Sadece Müslümanların değil tüm insanlığın vicdanını kanatan alçak saldırıların ve Filistinlilerin dünyanın gözü önündeki yaşadığı zulmün adı nedir?”

“Dünya İsrail’in hukuk tanımaz, vicdanlara sığmayan bu tutumunu daha ne kadar görmezden gelecek?”

Türkiye olarak çocukların şehit edildiği, kadın ve yaşlı ayrımı yapmaksızın fütursuzca gerçekleştirilen terör eylemlerine sessiz kalmamız mümkün değildir.

Filistin meselesini kırmızı çizgi olarak gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce başlattığı ve son saldırılar sonrasında da uluslararası camiayı hareket geçiren girişimlerini destekliyoruz. 

Harem-i Şerif’te gözler önünde yaşanan insanlık ayıbına dur demek için Türk medyası olarak topyekûn dimdik ayakta olduğumuzun bilinmesini isteriz. Tüm gerçekleri olduğu gibi ulusal ve uluslararası basın gündemine taşımaya, hakkın yerini bulması için mücadeleye zulüm bitene kadar devam edeceğiz.  

RTÜK olarak bazılarının yönetiminde bulunduğumuz bazılarında ise üye sıfatıyla tarafı olduğumuz dünyadaki görsel ve işitsel medyanın düzenlenmesindeki önemli kurumlar olan BRAF, IBRAF, EPRA, EBU ve MNRA nezdinde girişimlerimizi başlatıyoruz.

Başta İslam coğrafyasının medyası olmak üzere tüm dünya basınını harekete geçirmek üzere elimizden gelen bütün gayreti aksatmadan sürdüreceğiz. 

Ayrıca, görevlerini yerine getiren basın mensuplarına karşı İsrail güçlerinin saldırılarını da lanetliyoruz. Gerçekleri gösterme gayretinde olan Anadolu Ajansımız başta olmak üzere yabancı basın mensuplarına karşı sergilenen hunharca tavrı esefle kınıyoruz.

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