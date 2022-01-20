RTÜK'ten FOX TV Ana Haber sunucusuna soruşturma

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, ''Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır.'' ifadelerini kullandı.

FOX TV sunucusu Tepeli ne demişti?

FOX TV Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli, televizyoncu kimliğini yok sayarak muhalefet lideri edasıyla ''Şimdi yeni birtakım projeler varmış; Türk Lirası'na ilgiyi artırmak için bakar mısınız! Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı diyor ki 'Türk Lirası'na ilgiyi artırmak için birtakım yeni projelerimiz var' Nedir mesela? 1 Türk Lirası alana 1 Türk Lirası bedava mı vereceksiniz? Nedir yani? Zaten Türk Lirası bağlandı dolara endekslendi. Memlekette konut üretiyorsun, alan yabancı. Bu ülkenin milleti yokmuş gibi. Memlekette iş veriyorsun, ucuza çalışıyor diye kontrolsüz yasa dışı içeriye kabul ettiğin göçmen çalışıyor. Memlekette işletme, şirket satmışsın yabancılara üç kuruşa, beş kuruşa. Bakın hangi şirketler satılmış kamuda ve özel sektörde. Özel sektör hiç gündeme gelmiyor. Sanki bir sürü vergi avantajından faydalanmamışlar gibi haraç mezat satmışlar, para nerede o da belli değil. Arkadaş sattıysan parayı bir yere koydun, nerede o para? O patronlar paraları nereye götürdü kardeşim? Kredi alıp Ziraat Bankası'ndan medya sahibi olanlar var. Gitti İtalyan'a sattı, peki para nerede? Para yok. Aynı hikaye.'' ifadelerini kullanmıştı.