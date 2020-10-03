RTÜK'ten çok net uyarı: Erişim engeli gelebilir

İnternet radyo ve televizyonlarının Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimine tabi olmasının ardından sonra pek çok yayıncı kuruluş, lisans başvurusunda bulundu.

Başta ahlaksız dizi ve filmleriyle aile yapısını dinamitleyen Netflix başta olmak üzere Amazon Prime Video ve Mubi gibi uluslararası yayıncılar lisans için başvuru süreçlerini başlatırken, dünya çapında faaliyet gösteren bazı kuruluşlar ise hala başvuru yapmadı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na bağlı İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının incelemeleri neticesinde Spotify'ın "https://open.spotify.com" ile FOXplay'in "https://www.foxplay.com.tr/" adreslerinden internet ortamında isteğe bağlı yayıncılık faaliyeti gerçekleştirdiğini, Paylaş FM'in "http://www.paylasfm.com/" internet ortamından radyo yayını, Medyaport TV'nin de "http://medyaporttv.com/" adresinden lisanssız televizyon yayını yaptığı belirlendi.

Üst Kurul yaptığı söz konusu incelemeler sonrası 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un "Yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumu" ile Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik'in "İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri" maddeleri doğrultusunda uyarı niteliğinde bir duyuru yayınladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun duyurusunda yayıncıların başvuru talebini içeren dilekçeleri ve taahhütnameyle yayın lisansı başvurusunda bulunabileceğini ve 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin ödemeleri gerektiğini vurgulayarak başvurunun ardından yayıncıların 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceklerini ifade etti.

RTÜK'ten lisans almadan devam edilemeyecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, söz konusu açıklamada kaydedilen süre içerisinde ilave 3 aylık yayın lisansı ücretini peşin ödemeleri fakat internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanamaması durumunda, ilgili yayıncıların bir 3 ay daha yayın hizmetlerini sunabileceklerini belirtti.

Duyurudan sonra lisans başvurusu yapmayanların 72 saat içerisinde yayınlarına son vermesi gerekiyor. Başvuru yapmamaları durumunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yasa gereği ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacak ve sulh ceza hakimliğinden ilgili yayın kuruluşları için erişim engeli isteyecek.