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Gündem

RTÜK'ten Ayşenur Arslan'ın programına ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, CHP’ye yakınlığı ile bilinen Halk TV’de Ayşenur Arslan tarafından ekranlara gelen Medya Mahallesi programına 5 kez yayın durdurma cezası verdi. Gelişmeyi CHP'li İlhan Taşçı duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:53:00 - 2020-04-30 17:57:59
RTÜK'ten Ayşenur Arslan'ın programına ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li üyesi İlhan Taşçı, Halk TV'deki 'Medya Mahallesi' programının 5 kez yayın durdurma cezası aldığını duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li Üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Halk TV'de yayınlanan Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programına 5 kez program durdurma cezası verildiğini açıkladı.

 

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Yorumlar

Vatansever

Bu ..... cikardigi konuklarina sorusormuyor yalanini teyit ettiriyor etmeyince konu degistiriyor topraga yakin mahluk
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