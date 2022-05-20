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Medya RTÜK'den izin al deyince 'sansür' diyenler, müzik sansürünü, 'Radikal içerik avı' diye verdi!
Medya

RTÜK'den izin al deyince 'sansür' diyenler, müzik sansürünü, 'Radikal içerik avı' diye verdi!

Almanya, Danimarka, Macaristan, Portekiz, İspanya ve İngiltere'nin, İslami ezgi ve ilahileri internet platformundan engellemesi, RTÜK'ün yayın ilkeleri denetimine, "sansür" değerlendirmesi yapan medya kuruluşları tarafından, "Radikal içerik avı." şeklinde servis edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 23:05:00 - 2022-05-20 23:40:54
RTÜK'den izin al deyince 'sansür' diyenler, müzik sansürünü, 'Radikal içerik avı' diye verdi!

 Yeniakit.com.tr 

Almanya merkezli DW Türkçe ile T 24, tarihi bir ikiyüzlülüğe imza attı.

Almanya, Danimarka, Macaristan, Portekiz, İspanya ve İngiltere'den oluşan 6 Avrupa ülkesi, internet platformlarında İslami ezgi ve ilahileri engelleme kararı aldı.

RTÜK'ün internet yayınlarını denetleme kararına "sansür" diyen DW Türkçe ile T 24, Avrupa ülkelerinin yasağı için, "Radikal içerik avı" yorumunu yaptı.

DW Türkçe ve T 24, "Altı Avrupa ülkesi internette yayınlanan İslamcı ve aşırı sağ içerikli müzik parçalarının yayından kaldırılması için harekete geçti. Almanya, Danimarka, Macaristan, Portekiz, İspanya ve İngiltere'nin ortak girişimiyle geçen hafta İslamcı ve aşırı sağcı sesli propaganda malzemeleri internetten silindi." ifadelerinin yer aldığı haberde, "İnternette radikal içerik avı" başlığını kullandı.

T24 ile DW Türkçe'nin RTÜK'ün denetimine yorumu!

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