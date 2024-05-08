RTÜK uyuyor Acun yapıyor! Yine kızlı erkekli… Ahlaksızlık adasında rezilliğe tüy diken format

Tük aile yapısının altına dinamit döşeyen dizi, film ve sözde yarışmalar ile özellikle gençlerin beyni uyuşturulmaya çalışılırken; RTÜK, ekranlardaki ahlaki yozlaşmaya seyirci kalmaya devam ediyor.

Ekranlardaki ahlaksızlıkta zirve!

Batı'dan devşirdiği yarışma programlarını Türkiye'de pazarlayarak Müslüman mahallesinde salyangoz satan Acun Ilıcalı, ekranlardaki ahlaksızlığı bir ileri seviyeye taşıyor.

Kadın ve erkekleri yarıştıracak

Çıplak denecek kadar açık-seçik giyimli kadın ve erkekleri bir adada toplayıp yarıştırdığı 'Survivor' adlı yarışma programında bu kez kadınları erkeklerle rakip yapacak.

Acun Ilıcalı'nın, gayriahlaki yaşantının meşrulaştırılmaya çalışıldığı, müstehcen görüntülerin yer aldığı Survivor All Star 2024 adlı yarışma programındaki yeni formatı, 'rezilliğe tüy dikti' yorumlarını yaptırdı.

RTÜK uyuyor mu?

Toplum, dizi-film ve yarışma programlarıyla dejenere edilmeye çalışılırken vatandaş, ekranlardaki ahlaksızlıklara karşı caydırıcı yaptırımlar uygulamayan RTÜK'ü görevini yapmaya çağırdı.

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