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Medya RTüK o diziyi affetmedi! Final yapamadan yayından kalktı
Medya

RTüK o diziyi affetmedi! Final yapamadan yayından kalktı

Sansürsüz küfürü aşk diye Türk milletine pazarlamaya çalışan “Gel dese aşk” isimli ahlaksız dizi için Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) son noktayı koydu. Çarpık ilişkileri anlatan metres ilişkilerini aşk diye satmaya çalışan dizi final bile yaptırılmadan yayından kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 16:32:00 - 2020-08-28 16:50:54
RTüK o diziyi affetmedi! Final yapamadan yayından kalktı

Radyo Televizyon Üst Kurulu’na yapılan şikayetlerden sonra RTüK “Gel dese aşk” isimli diziyi yayından kaldırdı. Yarıçıplak sahneleri, metres ilişkileri, kızının arkadaşı ile ilişki yaşayan bir adamı anlatan dizi yoğun tepki ve şikayet almıştı.

Aldatmaları normalmiş gibi gösteren diziye tepkiler verilirken otelde bornoz sahnesi son damlayı taşırttı.Yoğun şikayet altında telefonları kilitlenen RTÜK diziyi final yapamadan yayından kaldırdı.

Ahlak sınırlarını aşan dizini notel sahneleri sosyal medyada büyük tepki çekti. RTÜK’e bir anda binlerce şikayet telefonu geldi. Görüntüleri incelemeye alan kurum, diziyi apar topar yayından kaldırttı.

Böylelikle Türk toplumu örf ve adetlerine saldıran bir dizi daha yayından kalkmış oldu.

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