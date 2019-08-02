RTÜK, Netflix rezaletine el koydu

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Gazetemizin, internet üzerinden yayın yapan platformların meydana getirdiği tahribata dikkat çektiği yayımları yetkilileri harekete geçirdi. Netflix başta olmak üzere dijital platformlardan yayın yapan bütün ekranların RTÜK’ten lisans onayı alması şartı getirildi. Dün Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe göre yönetmeliğe göre, internet üzerinden yayın yapan şirketlerin, ülkemizde ofis açma ve lisans alma şartı koşuldu.

LGBTİ ve islamofobiye hizmet

Akit’in ısrarlı yayınlarıyla gündemde tuttuğu ve yeni nesil TV ekranlarının genel ahlaka ağır darbe vurduğuna dikkat çektiği yayınları sonrası bir olumsuzluk daha giderildi. Denetlenmemenin verdiği rahatlıkla eşcinsel sapkınlığın propagandasını yapan ve İslamofobiyi körükleyen yayınlara imza atan dijital ekranların RTÜK’ten lisans alma zorunluluğu getirildi. Dünkü Resmi Gazete’de, “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamında Sunumu Hakkında Yönetmelik” başlığıyla hayata geçirilen uygulamayla birlikte başta Netflix olmak üzere birçok internet TV’si, kendisine çeki düzen verecek. Yönetmeliğe göre şirketlerin, Türkiye’de yayın yapmak için ülke sınırları içinde ofis açmaları ve RTÜK’ten lisans almaları gerekiyor. İlgili yönetmeliğin amacı şu sözlerle ifade ediliyor: “Bu yönetmeliğin amacı; radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumuna, iletimine, medya hizmet sağlayıcılara yayın lisansı, platform işletmecilerine de yayın iletim yetkisi verilmesine ve söz konusu yayınların denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir”

Faydaları saymakla bitmiyor

Yönetmeliği göre yayıncı kuruluşlar RTÜK’ün uygun bulmadığı içerik ve katalogları çıkarmak zorunda kalacak. Koruyucu sembol uygulamasına geçilerek izleyici daha öncesinde izleyeceği içerik hakkında uyarılacak. Yayıncı kuruluşlar yıllık gelirlerinin binde 5’ini RTÜK’e verecek. Yayıncı kuruluşlar RTÜK’ten lisans almadan yayın yapma imkanı olmayacak.