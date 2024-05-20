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Aktüel RTÜK harekete geçti: CNN Türk'ün Sezgin Baran Korkmaz'lı canlı yayınına inceleme
Aktüel

RTÜK harekete geçti: CNN Türk'ün Sezgin Baran Korkmaz'lı canlı yayınına inceleme

Yeniakit Publisher
2024-05-20 16:55:00 - 2024-05-20 16:57:09
RTÜK harekete geçti: CNN Türk'ün Sezgin Baran Korkmaz'lı canlı yayınına inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz'ın CNN Türk canlı yayınına katılmasının ardından inceleme başlatıldığını bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, hakkında yakalama kararı bulunan ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz'ın CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'la canlı yayın röportajı üzerine açıklama yayınladı.

Şahin, sosyal medya hesabındaki açıklamada, "Hakkında yakalama kararı bulunan ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz'ın bir televizyon kanalının Amerika Birleşik Devletleri'nden yaptığı canlı yayındaki konuşması, RTÜK uzmanları tarafından incelemeye alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

 

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