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Medya RTÜK daha neyi bekliyor? Bu muhabbetlerin sonu ne zaman gelecek!
Medya

RTÜK daha neyi bekliyor? Bu muhabbetlerin sonu ne zaman gelecek!

Acun Ilıcalı'nın televizyonlara çıkartarak meşhur ettiği ve ahlaksız yayınlarıyla herkese pes dedirten Hasan Can Kaya ile Konuşanlar programında bir rezalet daha yaşandı... Küfürlerin havada uçuştuğu programda iğrenç bel altı konuşmalar mide bulandırmaya devam ederken, RTÜK'ün bu duruma ne zaman el koyacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 20:14:00 -
RTÜK daha neyi bekliyor? Bu muhabbetlerin sonu ne zaman gelecek!

Acun Ilıcalı'nın televizyonlara çıkartarak meşhur ettiği ve ahlaksız yayınlarıyla herkese pes dedirten Hasan Can Kaya ile Konuşanlar programında bir rezalet daha yaşandı... Küfürlerin havada uçuştuğu programda iğrenç bel altı konuşmalar mide bulandırmaya devam ederken, RTÜK'ün bu duruma ne zaman el koyacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.

Şarkıcı Sefo konuk olduğu Hasan Can Kaya ile Konuşanlar programında iğrenç bir muhabbetle izleyenleri şaşırttı.

Programda Sefo ve Hasan Can arasındaki şişme kadın muhabbeti ise yok artık dedirtti. Böylesi iğrenç bir programın hala ekranlarda ve sosyal medyada konuşulması ise gençliğin ne hale geldiğinin işaretleri olarak karşımızda duruyor.

İtalya'da okuyan konuğun şişme bebek anısının ardından, son dönemin ünlü rapçisi Sefo'nun şişme bebek fiyatının 8 bin TL olduğunu vurgulaması üzerine, Hasan Can, rapçiye sataştı.

'Sen nereden biliyorsun? Yeni ünlüsün o kadar kız asılıyor... Şişme kadın fiyatlarını takip etmen... Isabelle şişme kadın mı yoksa?" sözleri ise iğrenç bir muhabbeti gözler önüne serdi.

 

 

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