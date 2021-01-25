RTÜK Başkanlığı'na yeniden Şahin seçildi: Denetleme ile birlikte düzenleme ile de öne çıkacağız

Mevcut RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bugün yapılan seçimle 2 yılklığına yeniden başkan oldu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan RTÜK Başkan Yardımcısı İbnrahim Uslu, "İki yıllık görev süresinin bitmesiyle birlikte bugün yapılan Başkanlık seçiminde yeniden seçilen Başkanımız sayın Ebubekir Şahin, iki yıl daha RTÜK Başkanı olarak görev yapacaktır. Sayın Başkanımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Allah utandırmasın." dedi.

'Düzenleme çalışmalarımızla da ön planda olacağız'

Yeni döneme ilişkin değerlendirmede bulunan İbrahim Uslu RTÜK'ün sadece denetleme değil düzenleme görevi de üstleneceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız ve pek çok başarılı iş ve uygulamalarına tanıklık ettiğim çözüm odaklı yönetimi esas alan değerli Başkanımızın yeni dönemi, RTÜK olarak sadece denetleme değil; düzenleme faaliyetleri ile de ön plana çıkacağımız bir dönem olacaktır."