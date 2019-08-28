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RTÜK Başkanı yapımcılarla şiddet sahnelerini görüşecek

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile RTÜK Başkanı Şahin, 6 Eylül'de dizi ve filmlerde şiddet sahnelerini görüşmek üzere dizi ve film yapımcılarıyla bir araya gelecek.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:39
RTÜK Başkanı yapımcılarla şiddet sahnelerini görüşecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, dizi ve filmlerde şiddet sahnelerine yönelik Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde dizi ve film yapımcılarıyla bir araya gelecek. 

  • RTÜK yapımcılarla 'şiddet ve istismarı' görüşecek

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 6 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek olan toplantının ana başlığı kadına yönelik şiddet sahnelerinin dizi ve filmlerde yer alması olacak.

Yaklaşık 40 dizi ve film yapımcısının katılacağı toplantıda, ekranlardaki kadına yönelik şiddetin haricinde, şiddet içeren her türlü sahneler, ürün yerleştirme uygulamaları, dizilerdeki uyuşturucuya ve alkole özendirme sahneleri gibi konular da masaya yatırılacak.

İnternet dizilerindeki şiddet sahneleri de ele alınacak

Dizi yapımcılarının tamamına yakının katılacağı toplantıda, internet platformlarına dizi yapan yapımcılar da görüşmede yer alacak.

Televizyondaki dizilerin yanı sıra internet platformlarındaki dizilerin içeriğindeki şiddet sahneleri de ele alınacak. İnternet üzerinden yayın yapan dizilerdeki şiddet sahneleri, uyuşturucuya özendirme gibi konular da görüşülecek.

 

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:39
  1. Dolmabahçe Çalışma Ofisi
  2. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  3. RTÜK
  4. Anadolu Ajansı

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