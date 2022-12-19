RTÜK Başkanı Şahin: “Verilen cezaları ranta dönüştürenler var”

Yeni Akit Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, TwitterSpace’deki sohbet odasında gazeteciler Erem Şentürk, Emre Efser ve Oğuz Han’ın sorularını cevaplandırdı. RTÜK’ün çalışma prensipleri ile yayınların nasıl denetlendiğini anlatan RTÜK Başkanı Şahin, “Bizim kıstaslarımız var. Örneğin çocuklar bizim kırmızı çizgimiz. Bunu her zaman söylüyorum. Yayınlarda çocuk istismarı gibi konulara karşı çok hassasız. Tarafsızlık ilkesine göre hareket ediyoruz.” dedi.

RTÜK olası ihlalleri diyalog kurarak ortadan kaldırıyor

RTÜK’ün olası yayın ihlallerini muhataplarıyla diyalog kurarak ortadan kaldırdığını ifade eden Şahin, iyi niyetli yaklaşımlara olumlu karşılık vermeyen yayıncılarınsa istenmeyerek cezalandırıldığını söyledi.

Öncelik yaptırım değil

Üst Kurulun önceliğinin yaptırım olmadığının altını çizen Ebubekir Şahin, bazı yayıncıların RTÜK kararları karşısındaki yaklaşımını dikkatle izlediklerini belirtti. Yayıncıları sınıflandırmadıklarını özellikle vurgulayan RTÜK Başkanı, “Üst Kurul için yasaya uyan ya da uymayan yayıncılar vardır, başka tanımlamaları kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Cezayı ranta dönüştürenler var

Şahin’in açıklamaları arasında çarpıcı tespitler de vardı. Şahin, bazı televizyon kanallarının RTÜK’ün verdiği yaptırımları ranta çevirdiğini sözlerine taşıdı. Şahin şeyle konuştu: “Bizim yayın kurallarına uyan ve uymayan şeklinde bir ayrım yapmamız gerekiyor. Yalan haber yapan bir kanala ceza vermememiz mümkün değil. Yangın haberi yapan bir kanalımız başka ülkelerdeki görüntülerle yalan haber yapıyor. Yayınlarımızda bunları yapamazsınız. Medya kuruluşlarını yandaş, fondaş, candaş gibi tanımlamalar ile tasnif etmiyoruz. Bizim için kurallara uyan ve uymayan medya kuruluşları var. Yaptığı yalan yayınlardan dolayı kesilen cezaları ödeyemediği gerekçesiyle belediyelerden bağış talep ederek cezayı ranta dönüştürenler var.”