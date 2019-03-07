0553 313 94 23

RTÜK Başkanı Şahin: Medyamız, reyting hesabını kadın üzerinden yapmamalıdır

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, "Medyamız, reyting hesabını kadın üzerinden yapmamalıdır" dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 18:30
RTÜK Başkanı Şahin: Medyamız, reyting hesabını kadın üzerinden yapmamalıdır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Televizyonlarda zaman zaman gördüğümüz kadına yönelik şiddet ve istismar görüntüsü toplum için büyük bir tehdittir. Medyamız, reyting hesabını kadın üzerinden yapmamalıdır" dedi.

Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, kadınların sadece eş ya da anne olmadığını, tarihe yön veren liderleri de kadınların yetiştirdiğine dikkat çekti. Şahin, "En son 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da kadınların bu rolünü hep birlikte müşahede ettik. Ne yaparsak yapalım kadınlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Kültürümüz kadını kutsal sayar. Cenneti annelerin ayakları altında gören bir medeniyetin mensupları olarak kadını dışlayan hatta yok sayan yaklaşımlara karşıyız" ifadelerini kullandı. 

'Kadın üzerinden reyting hesabı yapılmamalı'

Kadınların istismara, şiddete ve haksızlığa maruz kalmasının asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan RTÜK Başkanı Şahin, ekranlara yansıyan kadına yönelik şiddet görüntülerini eleştirdi. Şahin, "Televizyonlarda zaman zaman gördüğümüz kadına yönelik şiddet ve istismar görüntüsü toplum için büyük bir tehdittir. Medyamız, reyting hesabını kadın üzerinden yapmamalıdır. Kamu görevi de olan medyamızın, kuşak programlarını, bilgilendirici ve eğitici olacak şekilde yeniden düzenleme yapmasını arzu etmekteyiz" dedi.

'Kadını ve aileyi güçlendiren dizileri destekleyeceğiz'

Ebubekir Şahin, RTÜK olarak televizyon dizilerinde kadın ve aileyi güçlendiren yapımları destekleyeceklerini vurgulayarak, mesajında şunları kaydetti:

"Medya düzenleyicisi olarak, medyada kadını yüceltmeyi temel görevimiz kabul ediyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'mızla birlikte dizilerde kadın ve aileyi güçlendiren yapımları destekleyeceğiz. Kadına yönelik şiddet ve istismar konularının televizyonlarda sık sık ve derinlemesine işlenmesiyle toplumun zihninde kadına yönelik şiddetin meşrulaştırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kadının her alandaki, özellikle de medyadaki varlığını güçlendirecek adımları hep birlikte atacağız."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 18:30
  1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin
  2. Açıklama
  3. Aile dizileri
  4. Reyting hesabı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Yargıtay üyesinin yargılandığı dava
    1. Eski Yargıtay üyesinin yargılandığı dava
    2. Türkiye Badminton Federasyonuna Çinli..
    3. Burdur'da tarihi eser operasyonu
    4. Theresa May’a tepki gösterdi ve..
    5. "Pakistan ile savaş istemiyoruz ancak..
    6. İki çocuk 3 gün kaçtıkları otomobilde..
    7. Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı..
    8. THY'den yolcularına 64.4 bin ton..
    9. Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye..
    10. Bursa'da yalnız yaşayan adam evinde..
    11. Yıldırım'dan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne..
    12. Cinayet zanlısının evini yakmak için..
    13. Binali Yıldırım ve İsmail Erdem MHP..
    14. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "S-400 Hava..
    15. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD,..
    16. Sanatçılardan "koruyucu aile" mesajı
    17. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    18. Bakan Turhan: “Bu millet zillet..
    19. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    20. AK Parti Tut İlçesinde miting gibi..
    21. Bahçeli: "S-400 Hava Savunma..
    22. Şenol Güneş'in basın toplantısı (2)
    23. Otomobildeki deterjan bidonlarından..
    24. Mısır ordusu Gazze sınırındaki 9..
    25. İŞKUR TYP alımı 2019 | İŞKUR iş..
    26. Ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle..
    27. Bahçeli: PKK, FETÖ, emperyalizm beka..
    28. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    29. Azerbaycan PKK'lı teröristi Türkiye'ye..
    30. Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı