RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şahin, makamında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek, haber kategorisinde, Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs Yasaklarında Polislerin İlk İftarı" ve Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafını çok anlamlı bulduğunu belirterek, iki fotoğrafa oy verdi.

İçişleri Bakanlığı personelinin pandemi boyunca özverili çalıştıklarını belirten Şahin, onların ekmeği bölüşmelerini yansıtan fotoğrafı anlamlı bulduğunu, fotoğrafın Aile ve Çalışma Bakanlığında müsteşar olarak görev yaptığı dönemde sokakta iftar yaptıktan sonra ailelere ziyarete gittikleri anı hatırlattığını söyledi.

"Diyarbakır Anneleri" fotoğrafını da beğendiğini ifade eden Şahin, Diyarbakır annelerinin azim örneği gösterdiğini belirtti.

Spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'ın Zaferi" ve Erçin Ertürk'ün "Evde Antrenman" fotoğrafına oy veren Şahin, Formula 1 yarışlarının bu yıl Türkiye'de düzenlenmesinin, ülkenin tanıtımına yönelik ciddi bir iletişim çalışmasının da yapılmasına vesile olduğuna dikkati çekerek, "Oğlumla gitmek istedim ama pandemi sebebiyle orada kalabalık olmasın diye Ankara'dan takip ettim. Ciddi bir iletişim çalışması yapıldığını düşündüğüm için bu fotoğrafa oy vermek istedim." dedi.

Şahin, RTÜK olarak "Hayat eve sığar" mottosunu hep dile getirdiklerini, "Evde Antrenman" fotoğrafının pandemi süresince evde spor yapmanın önemine dikkati çekmesi bakımından anlamlı bulduğunu kaydetti.

Yaşam kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Şahin'in bu kategorideki tercihi ise Muhammed Said'in "Pemfigus Hastası Meryem" isimli Suriye'nin İdlib kentinde ağır bir deri hastalığı olan "pemfigus"a yakalanan 11 yaşındaki Meryem Es-Sah'ın tedavisi için yardım beklemesini konu alan fotoğrafını oyladı.

Şahin, "Yaşam kategorisinde hem güzel hem acıklı çok fotoğrafı var, oy vermede kararsız kaldım. Gündeme geldiği için 'Pemfigus Hastası Meryem' isimli fotoğrafa oy verdim. İçim burkuldu. Suriye'deki bu anlamsız, insanlık dışı savaşı anlatan bir fotoğraf. Anadolu Ajansında görev bulunduğum süreden beri Suriye'deki savaşı takip eden bir iletişimci olarak hep içim yanmıştır bu fotoğrafları görünce ama özellikle bu fotoğrafın Anadolu Ajansınca çekildiğini bilmiyordum. Başarılı buldum." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Şahin, AA'nın fotoğraf ve görüntülü haberler servisini hep beğendiğini belirterek, "Fotoğraflar çok güzel, bir o kadar da anlamlı. Anadolu Ajansının bizim dönemimizde başlayan, iyice en üst noktaya çıkan uluslararası alanda bilinirliliğini artıran fotoğraflar bunlar. Çok anlamlı fotoğraflar. Tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Anadolu Ajansı kendi kuruluş ilkelerine uygun bir şekilde Türkiye ve Türk halkının sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor. " diye konuştu.