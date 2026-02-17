  • İSTANBUL
SON DAKİKA
RTÜK Başkanı Daniş'ten maden kazası uyarısı
Gündem

RTÜK Başkanı Daniş'ten maden kazası uyarısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
RTÜK Başkanı Daniş'ten maden kazası uyarısı

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Zonguldak’ta meydana gelen maden kazasına ilişkin yayıncı kuruluşlara yönelik dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Zonguldak’ta meydana gelen maden kazasında yayın yapacak kuruluşları aile mahremiyetini koruması konusunda uyardı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zonguldak’ta meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden işçilere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Daniş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Göçük altından yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Yayıncı kuruluşlarımızın yapacakları yayınlarda, acılı ailelerin mahremiyetine ve insan onuruna saygı çerçevesinde, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda azami hassasiyet gösterilmesi gerekliliğini önemle hatırlatıyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

