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RSV Virüsü nedir? RSV virüsü kimleri tehdit ediyor? Gripten farkı nedir?

Her yaştan insanı tehdit eden RSV virüsü özellikle yenidoğan bebekleri tehdit ediyor. Bulaşıcı olan bu virüs bronşit ve zatürreye dönüşerek ölümle sonuçlanabilir. Kış aylarında yaygınlaşan RSV virüsü hakkında bilmek isteyecekleriniz haberimizde...

24 Ocak 2019 Perşembe 22:20
RSV Virüsü nedir? RSV virüsü kimleri tehdit ediyor? Gripten farkı nedir?

Her yaştan insanı tehdit eden RSV virüsü özellikle yenidoğan bebekleri tehdit ediyor. Bulaşıcı olan bu virüs bronşit ve zatürreye dönüşerek ölümle sonuçlanabilir. Kış aylarında yaygınlaşan RSV virüsü hakkında bilmek isteyecekleriniz haberimizde...

Bu virüslerin çok bilineni grip olsa da, aslında daha bulaşıcı ve yaygın olan RSV (Respiratuar Sinsityal Virus) virüsü çok daha tehlikeli olarak adlandırılıyor. Virüs her yaş grubunu tehdit etse de, özellikle yenidoğanlar ve prematüre bebekler en büyük risk grubunu oluşturuyor. Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. İncilay Üstündağ, RSV virüsü ve korunma yolları ile ilgili bilgi verdi.

Çocukların yüzde 90’ı ilk 2 yaşında bu virüsle karşılaşıyor

 RSV, her yaştan insani tehdit eden, çok yaygın ve bulaşıcı bir virüstür. İnsandan insana temas ile, enfeksiyon taşıyan eşyalara dokunmakla hızla bulaşır. Özellikle salgın dönemlerinde, nezle sanılan kişiler, gün içinde sık sık temas edilen kapı kolları, çocukların oyuncakları, hatta kıyafetleri adeta virüs saçar. Virüs sert yüzeylerde saatlerce canlı kalabilir. Çocukların yaklaşık yüzde 90’ı ilk 2 yas içinde bu virüsle karşılaşmakta ve hastalığı ateş-nezle-öksürük şeklinde bir üst solunum yolu enfeksiyonu olarak atlatmaktadır. Büyük çocuklarda grip gibi geçtiği halde yeni doğanlar için tehdit oluşturuyor.

 Yeni doğan ve prematüre bebekler için ölümcül olabilir

 RSV özellikle yeni doğan ve prematüre dünyaya gelmiş bebekler için hayatı tehdit edici boyutlara gelebilmektedir. Bağışıklık cevabı henüz gelişmemiş veya doğuştan kalp hastalığı gibi risk taşıyan bebeklerde hızla akciğerlere inip bronşit veya zatürreye yol açar. Solunum sıkıntısı, oksijen yetersizliği, beslenme bozukluğu gibi belirtilerle hastaneye yatırılan bebeklerin bir kısmı cihazla solunum desteğine ihtiyaç duyar. Ne yazık ki kesin tedavisi bulunmadığından bazen ölümle sonuçlanabilir. Tedavisi tamamlanmış bebeklerde de ilerleyen dönemde tekrarlayan ve kronik akciğer hastalığı geliştirme riski yüksektir.

 Bu önlemlerle bebeğinizi RSV’den uzak tutabilirsiniz

 Ebeveynlerin alacağı pratik önlemlerle, tedavisi olmayan ve koruyucu aşısı bulunmayan bu hastalıktan bebeği korumak mümkün olabilmektedir. Bunlar şöyle sıralanabilir:

-Öncelikle yeni doğan bebeğinizi evde dahi olsa kalabalık ortamlardan uzak tutun

-Nezle olan insanlarla ve çocuklarla temas etmeyin. Elini dahi sıksanız virüs bulaşır ve uzun süre elinizde kalır.

-Ellerinizi özellikle bebeğinize dokunmadan önce ve sık sık yıkayın.

-Evinizi düzenli olarak havalandırın.

-Gerekiyorsa mutlaka maske kullanın.

-Mümkünse bebeğinizi öpmeyin, öptürmeyin, siz ya da öpen kişi virüs taşıyor olabilir.

-Koruyucu aşısı bulunmayan RSV hastalığını önlemek amacıyla, prematüre bebekler için antikor içeren iğnelerle koruma sağlanabilir. Prematüre doğmuş veya risk taşıyan bir bebeğiniz varsa doktorunuzdan bu konuda bilgi almalısınız.

 

 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 22:20
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