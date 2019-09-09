RP eski Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan: CHP'nin adaletsizlik silahı döndü kendilerini vurdu

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Mehmet Özmen'e konuşan Refah Partisi eski Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasını değerlendirdi. Bu cezanın bir benzerinin 1998 yılında 9 yıl önce yaptığı bir konuşma nedeniyle CHP zihniyetindeki hakimler tarafından kendisine verildiğini hatırlatan Ceylan, “O dönem; ben, Şevki Yılmaz, Tayyip Erdoğan ve Halil İbrahim Çelik’e ait olan ve ortalama 10-15 yılı geçmiş konuşma kasetlerimiz için yeni bir içtihat ortaya koymaya gayret ettiler. Yargıtay’a talimat vererek bizim durumumuzda olanlar için ‘Mürur-u zaman olmaz, kasetin duyum tarihi esastır’ şeklinde bir içtihat kararı yayınladılar. Bugün Kaftancıoğlu’na verilen cezaya hiç ağlayıp zırlamasınlar. Zamanında Müslümanları haksız yere cezalandırmak için icat ettikleri hukuksuz içtihatlar bugün CHP’lilerin kendilerini vuruyor.” diye konuştu.

“89’da yaptığım konuşma nedeniyle 1998’de hakkımda dava açıldı”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na açılan davanın bir 1998 yılında kendisine açıldığını belirten Hasan Hüseyin Ceylan,“1989 yılında katıldığım bazı konferans ve mitinglerde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i ‘Eyyy cumbaba’ diyerek tenkit etmiştim. Gazeteci Yavuz Donat, ‘cumbaba’ diyerek o zamanlar çok yazılar kaleme almıştır. 1989 yılında ‘Cumbaba’ diyerek Süleyman Demirel’e yönelik yaptığım eleştiri kasetlerim yıllar geçtikten sonra Reha Muhtar, Ali Kırca ve Uğur Dündar tarafından televizyonlarda yayınlandı. 1989 yılında yaptığım konuşma kasetlerim nedeniyle ise 1998 yılında hakkımda Konya 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde dava açıldı.” şeklinde konuştu.

“Çevik Bir’in talimatıyla DGM’de açılan davada yargılandım”

Konuşmanın üzerinden 9 yılı aşkın bir süre geçtiği halde hakkında açılan davanın perde arkasına ilişkin dikkat çekici bilgiler veren Hasan Hüseyin Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir’in talimatıyla bu konuda şahsıma dava açılmıştı. Dosyanın üzerinde bizzat ‘Çevik Bir’in talimatıyla’ olduğuna ilişkin not vardı. Davanın savcısı bizzat benim avukatıma ‘Bu dosyayı cumhurbaşkanlığı makamı yakından takip ediyor. Bizzat Çevik Bir’in bu dosyayla ilgili talimatı olduğu için mecbur kalıp dava açtık.’ demiştir. Çevik Bir’in talimatıyla Konya’da Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde açılan dava için 3 yıla yakın bir süre gidip geldim, yargılandım.”

“Yargıtay. ‘Mürur-u zaman olmaz, kasetin duyum tarihi esastır’ içtihadı yayınladı”

Davanın arka planına ilişkin tarihi bir gerçeği de anlatan Refah Partisi eski Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan, “O tarihlerde dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş ile dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden harekete geçtiler. Başta şahsım Hasan Hüseyin Ceylan, Şevki Yılmaz, Tayyip Erdoğan ve Halil İbrahim Çelik’e ait olan ve ortalama 10-15 yılı geçmiş konuşma kasetlerimiz için yeni bir içtihat ortaya koymaya gayret ettiler. Yargıtay’a talimat vererek bizim durumumuzda olanlar için ‘Mürur-u zaman olmaz, kasetin duyum tarihi esastır’ şeklinde bir içtihat kararı alarak yayınladılar.” bilgisini paylaştı.

“CHP zihniyeti geçmişte yaptığı hukuksuzlukların bedelini ödüyor”

Dava açma süreleri geçtiği halde Yargıtay’ın verdiği ‘Mürur-u zaman olmaz, kasetin duyum tarihi esastır’ içtihadıyla birlikte kendisinin yargılandığını ve 4 buçuk yıl hapis cezası aldığını belirten Hasan Hüseyin Ceylan, şunları söyledi:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kendi yandaşları ‘7 yıl önce yapılan bir paylaşım nedeniyle neden dava açılıyor?’ diye soruyorlar. Sizin adamlarınızdan Vural Savaş, Yekta Güngör Özden ve Çevik Bir’in Yargıtay’a aldırmış olduğu ‘Mürur-u zaman olmaz, duyum tarihi esastır’ içtihadı nedeniyle CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na dava açılmış ve ceza verilmiştir. Canan Kaftancıoğlu’na verilen 9 yıl 8 ay hapis cezasının gerekçesini yıllar önce CHP zihniyetinin kendisi oluşturmuştur. O gün Müslümanları cezalandırmak için eğip büktükleri hukuk içtihatları bugün kendileri için cezalandırma gerekçesidir.”

“Bize ceza verildiğinde CHP’liler zil takıp oynadılar”

Şevki Yılmaz, Halil İbrahim Çelik ve kendisine açılan davalar sonrasında alınan cezalara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal, Erdal İnönü başta olmak üzere hiçbir CHP’linin tepki göstermediğini aksine zil takıp oynadıklarını belirten Hasan Hüseyin Ceylan, “Yargıtay’ın verdiği içtihat kararları CHP zihniyetinin eseridir. Müslümana verilen cezaya ‘oh olsun’ diyen CHP’lilerin bugün ağlamaya hakları yoktur.” şeklinde konuştu.

“Kaftancıoğlu’na verilen ceza daha da artırılmalıdır”

Refah Partisi eski Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının doğru ve yerinde bir karar olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz o zamanlar cezalandırılmayı hak etmediğimiz halde aradan 10 yıl geçen konuşma kasetlerimiz nedeniyle hapis cezaları aldık. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaptığı A’dan Z’ye tüm konuşmalarıyla verilen cezanın fazlasını hak etmiştir. ‘Haksız oldu’ diyenleri protesto ediyorum. Kaftancıoğlu’na verilen ceza basın yoluyla işlenen suç olduğu gerekçesiyle daha da artırılmalıdır.”