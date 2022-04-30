Rozetini Ümit Özdağ takmıştı! Zafer Partisi'nde istifa depremi
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Soral, Zafer Partisi'nden istifasını Twitter hesabından yaptığı kısa açıklama ile duyurdu. Soral, "Duyduğum lüzum gereği Zafer Partisi'nden ayrıldım. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
Ekonomist ve yazar Bartu Soral, 22 Şubat'ta Zafer Partisi'ne katılmış ve parti rozetini Genel Başkan Ümit Özdağ takmıştı.