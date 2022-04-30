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Siyaset Rozetini Ümit Özdağ takmıştı! Zafer Partisi'nde istifa depremi
Siyaset

Rozetini Ümit Özdağ takmıştı! Zafer Partisi'nde istifa depremi

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 11:23:00 -
Rozetini Ümit Özdağ takmıştı! Zafer Partisi'nde istifa depremi

Soral, Zafer Partisi'nden istifasını Twitter hesabından yaptığı kısa açıklama ile duyurdu. Soral, "Duyduğum lüzum gereği Zafer Partisi'nden ayrıldım. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Ekonomist ve yazar Bartu Soral, 22 Şubat'ta Zafer Partisi'ne katılmış ve parti rozetini Genel Başkan Ümit Özdağ takmıştı.

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