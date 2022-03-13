Royal Halı 30’a yakın ülkeye ihracat yapıyor

İç piyasada enflasyonist etkilerden dolayı hemen her şeyin fiyatının yükselmeye başladığını aktaran Tula, “Tabii ki bu bize de yansıyor. Çünkü girdi maliyetlerimiz çok artıyor. İç piyasada çok marjinal bir büyüme beklemiyorum. Ama yurt dışından talepler var. Bizim de temel misyonumuz ülkemize döviz kazandırmak. O yüzden yurt dışına da özel önem verdiğimizi söyleyebilirim” diye konuştu. Tula, inovasyon çalışmalarını da hızlandırdıklarına dikkati çekerek, “Halı konusunda uzmanlaşmış, deneyimli, Ar-Ge ve tasarım ekibimizle her yıl mobilya ile ev dekorasyon modası yönelimlerinin nabzını tutuyoruz. Model yelpazemizi bu yönelimlere göre şekillendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Üretim hızlandırıldı

Salgının 2020 Mart ayından bu yana Türkiye’de etkili olduğunu hatırlatan Tula, şöyle devam etti: “Bütün sanayi kuruluşları üretimlerini yarıya düşürmek zorunda kaldılar. Ancak 2020 Haziran ayından itibaren ciddi bir talep patlaması oldu. Çünkü hem yurt içinde hem yurt dışında insanlar evlerine kapandılar ve halılarını, perdelerini, kilimlerini, mobilyalarını değiştirmek istediler. Böyle bir ihtiyaç hasıl oldu. Bu da bizim üretimimizi hızlandırmamız gerektirdi. Geçen yıl ürün yetiştirmekte zorlandık. Tabii 2021’de de dezavantajlar vardı. Geçen sene tedarik anlamında problemlerle karşı karşıya kalındı. Biz şirket olarak öngörülü davrandık ve temel girdilerimizin tedarikinde stoklu çalıştık. Bu da bize üretimde ciddi avantaj getirdi.”

Rekora az kaldı

2021 yılında şirketin iki milyon metrekareyi yakaladığını anımsatan Tula, “Biz 2021’i 2 milyon metrekareyle tamamladık. Rekora çok az kaldı. 2022’de 3 milyon metrekareyi hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.

Yeni koleksiyon...

İstanbul’da bir otelde sergi açarak 2022 koleksiyonlarını tanıttıklarını aktaran Tula, “Burada ortalama 300 yeni halı modeli var. Royal, Pierre Cardin, Atlas ve Studio olmak üzere dört tane markamız mevcut. 14 farklı koleksiyonda yaklaşık 300 yeni tasarımla buraya geldik. Tüm koleksiyonlarımızı bayilerimize sunduk. Nisan ve mayıs aylarında da müşterilerimizle buluşturmuş olacağız” bilgilerini paylaştı.