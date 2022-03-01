Royal Halı, 3 milyon metrekare halı satışıyla bu yıl cirosunu yüzde 40 artıracak

Türkiye’nin lider halı üreticilerinden Royal Halı, yenilikçi yapısı, Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlar, ilham veren çalışmalar, genç ve dinamik kadrosuyla Türkiye’de halı sektörüne yön vermeye devam ediyor.Royal Halı, 2022 yılı hedeflerini anlatmak ve yeni koleksiyonunu tanıtmak için Ebru Yaşar’ında katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Royal Halı Genel Müdürü Tansel Tula, yaklaşık 2 yıldır tüm dünyada etkisini sürdüren pandeminin halıcılık sektörünü olumlu etkilediğini belirterek, “Evlerinde daha çok zaman geçirmek zorunda kalan insanlar halılarını yenileme ihtiyacı hissettiler. Bu da imalat, satış ve ihracatrakamlarımıza olumlu yansıdı. Biz de 2022 yılı hedeflerimizi daha da yükselttik. Bu yıl ciromuzu yüzde 40 artırmak istiyoruz” dedi. Geçen yıl 2 milyon metrekare halı sattıklarını ve e-ticarette yaptıkları atılım sayesinde ciroya yaklaşık 2.4 milyon TL’lik ekstra katkı sağladıklarını vurgulayan Tula, şunları söyledi:

“2022 yılı için hedeflediğimiz üretim rakamları beklentilerimizin üstünde seyrediyor. Yılın geri kalanında ise bu yukarı doğru ivmenin devam edeceğini düşünüyoruz. Geçen yıl 2 milyon metrekare halı ve 16.5 bin ton iplik satışı gerçekleşti.Halı satışımızı yüzde 50 artışla 3 milyon metrekareye, iplik satışımızı ise 18 bin tona çıkarmak istiyoruz.”

30’a yakın ülkeye ihracat

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, ABD, Çin, Fas, Türkmenistan, Romanya, Ukrayna gibi dünyanın farklı noktalarındaki 30’a yakın ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Tula, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sayıyı daha da artırmaya çalışıyoruz. Geçen yıl bütçe hedeflerimizi %91 ortalama oranla tutturduk. Bu yıl da şirketimizin toplam satışlarını en az %40 büyütmeyi hedefliyoruz.İnovasyon çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Halı konusunda uzmanlaşmış, deneyimli, Ar-Ge ve tasarım ekibimiz ile her yıl gerek yurtiçi gerekse yurt dışındaki mobilya ve ev dekorasyon modası yönelimlerinin nabzını tutarak model yelpazesini şekillendiriyoruz.”

Yeni koleksiyon doğadan ilham aldığı renk ve tasarımlarıyla nefes kesiyor

Royal Halı’nın yeni koleksiyonu hakkında da bilgi veren Tula, şunları söyledi:

“Her yıl olduğu gibi bu yıl da tasarladığımız modeller, kullandığımız çizgiler ve çağı yakalayan halı ve desen tasarımları ile sektörümüze yön verici bir rol almaya devam ediyoruz. Yeni hazırladığımız koleksiyonlarımızda doğanın yeniden uyandığı dönemdeki renklerden rahatlatıcı etki veren mavi tonlara, ilhamın doruklara çıktığı pastel renklerden gökyüzünün tüm tonlarına varana kadar tüm renk skalasını tasarımlarda harika bir uyum içinde kullanıyoruz. Bu şekilde mekanlarda dinlendirici, sakinleştirici, enerji ve huzur veren atmosferler oluşturmayı hedeflerken tasarımlarımızı amorf formlar, soyut desenler, geometrik ve etnik formları kullanarak, bir sanat eseri gibi algıları üzerine çeken halı modellerinden oluşturmayı hedefliyoruz.”

Türkiye’nin en geniş bayi ağına sahip

Türkiye halı sektöründe lider firmaların en başında yer alan Royal Halı, sahip olduğu diğer halı markaları Pierre Cardin Halı, Atlas Halı ve Studio Halı ile birlikte, Türkiye genelinde 500’e yakın showroom ve satış noktası ile sektöründe ülkenin en geniş bayi ağına sahip firma unvanını da elinde bulunduruyor. Şirket, 4 Ocak 2022 tarihinde ülkemize en çok katma değer sağlayan kuruluşlara verilen KENDEKS Ödülü’nün de sahibi oldu.