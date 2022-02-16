Rotavirüs nedir? Rotavirüs belirtileri neler, bulaşıcı mıdır, ne iyi gelir, nasıl geçer?

Koronavirüs, delta varyantı, Omicron varyantı derken şimdi de rotavirüs alarmı söz konusu. Rota virüsü tehlikeli mi? Rota virüsü kimlere bula Rota virüsü kakası nasıl olur? Rota virüsü olan ne yemeli?

Rotavirüs nedir?

Rota virüsü, yüksek bulaşıcılığa sahip olan ve bağırsak enfeksiyonuna neden olan bir virüstür. Küresel olarak görülen bu virüs, çocuk ve bebeklerde ishalin ilk sebepleri arasındadır. Bu virüs her yerde olabilen ve hemen hemen her çocuğa bulaşma riski olan bir türdür. Bulaşıcılık yaşı çocuklarda 3 ve 5 yaşına kadar çok sıktır.

Rota virüsü belirtileri neler?

Rota virüsü belirtileri arasında, kusma ve ishale bağlı olarak hızla sıvı kaybı da yer almaktadır. Sıvı kaybı olan bebeklerde aşırı huzursuzlanma, gözaltı çökmeleri, idrara az çıkma, gözyaşının azalması ve deri pörsümesi gibi belirtiler gözlemlenir.

Hastalığın en belirgin belirtileri arasında bıngıldakların çökmesi, nefes alışverişlerinin hızlanması, bitkinlik de vardır. Fakat hastalığın ciddiyetini vücutta kaybedilen sıvı belirlemektedir. Bu hastalığın iyileşme süresi üç günden on güne kadar sürmektedir.

Rotavirüsten nasıl korunulur?

Hemen bütün viral hastalıklarda olduğu üzere düzenli olarak elleri yıkamak gibi iyi hijyen alışkanlıkları rota virüsüne karşı alınabilecek iyi bir önemlidir. Ancak rota virüsü enfeksiyonunu önlemenin en etkili yolu rota virüsü aşısıdır.

Rota Virüs aşısı nedir?

Rota Virüsü için uygun bir aşı geliştirilmeden önce 5 yaşından küçük çocuk nüfusunun büyük bir kısmına bu virüs en az bir defa bulaşmıştır. Günümüzde ülkemizde kullanılan rota virüsü aşıları 2006 senesinde piyasaya sunulan Rota Virüsü aşısına dayanmaktadır. Dünya üzerinde hâlihazırda Rota aşısının birkaç türü mevcuttur. Ülkemizde kullanılan rota virüsü aşı fiyatı 159 - 215 TL arasındadır ve kullanılan aşı türüne göre değişmektedir.

Rota virüs bulaşıcı mıdır?

Rota virüsü enfekte olan bir kişinin dışkısında ilk belirtilerin ortaya çıkmasından birkaç gün önce ve semptomlar azaldıktan sonrasında da 10 güne kadar bulunur.Virüs bu süre zarfında enfekte olmuş kişinin semptomları olmasa bile elden ağza temas yoluyla kolayca başkalarına bulaşır. Eğer bir bireyde rota virüsü varsa ve tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamıyorsa, ya da bir çocuğun rota virüsü varsa ve örneğin bezini değiştirdikten ya da tuvaleti kullanmasına yardımcı olduktan her ikisinin de elleri yıkanmadıysa virüs hazırlanan besinler, oyuncaklar, mutfak eşyaları, kapı kulpları kitaplar, uzaktan kumandalar, gözlükler veya kıyafetler gibi dokunulan hemen her şeye virüsü bulaştırabilir.

Rota virüsü nasıl tedavi edilir?

Rotavirüs enfeksiyonu için spesifik bir tedavi yoktur. Antibiyotikler veya antiviraller rota virüsü enfeksiyonuna yardımcı olmaz. Genellikle, enfeksiyon üç ila yedi gün içinde kendiliğinden düzelir. Bebeklerde rota virüsüne bağlı enfeksiyon görüldüyse doktora başvurduktan sonra onun tavsiyesi üzerine sıvı verilebilir. Bebek emzirilerek besleniyorsa emzirilmeye istediği kadar uzun süre devam etmesine izin vermek gereklidir.