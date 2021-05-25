Rosier'den Fenerbahçe açıklaması

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Valentin Rosier, siyah beyazlı takımdaki geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransız sağ bek, ülkesinin basınına verdiği röportajda Fenerbahçe iddialarına da değindi.

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla noktalayan Beşiktaş'ta tarihi zaferin en önemli isimleri arasında yer alan Valentin Rosier, siyah beyazlı ekiple kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından geleceğine dair konuştu.

Ülkesinin basınından SoFoot'a özel bir röportaj veren Fransız sağ bek, isminin Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin, "Başka bir Türk takımına imza atarsam Beşiktaş'a ve Beşiktaş taraftarına ihanet etmiş gibi hissederim. Böyle bir transfer düşünülemez bile..." dedi.

Sporting Lizbon'a geri dönme ihtimali hakkında da konuşan 24 yaşındaki oyuncu, "Ruben Amorim çok iyi bir teknik direktör ancak onun gelecek planları arasında yer aldığımı sanmıyorum. Şampiyon oldular ve çok iyi bir kadroları var. Ancak Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamaz ve başka bir takımla anlaşamazsam geri dönebilirim." ifadelerini kullandı.