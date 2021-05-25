  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rosier'den Fenerbahçe açıklaması
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali kararı
Kovid-19’un gençlerde felç yapıyor! Uzman isim detayları açıkladı
Diyarbakır annelerinden çocuklarına çağrı: Teslim olun
Spor Rosier'den Fenerbahçe açıklaması
Spor

Rosier'den Fenerbahçe açıklaması

Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Valentin Rosier, Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair çıkan iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 13:39:00 -
Rosier'den Fenerbahçe açıklaması

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Valentin Rosier, siyah beyazlı takımdaki geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransız sağ bek, ülkesinin basınına verdiği röportajda Fenerbahçe iddialarına da değindi.

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla noktalayan Beşiktaş'ta tarihi zaferin en önemli isimleri arasında yer alan Valentin Rosier, siyah beyazlı ekiple kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından geleceğine dair konuştu.

Ülkesinin basınından SoFoot'a özel bir röportaj veren Fransız sağ bek, isminin Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin, "Başka bir Türk takımına imza atarsam Beşiktaş'a ve Beşiktaş taraftarına ihanet etmiş gibi hissederim. Böyle bir transfer düşünülemez bile..." dedi.

Sporting Lizbon'a geri dönme ihtimali hakkında da konuşan 24 yaşındaki oyuncu, "Ruben Amorim çok iyi bir teknik direktör ancak onun gelecek planları arasında yer aldığımı sanmıyorum. Şampiyon oldular ve çok iyi bir kadroları var. Ancak Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamaz ve başka bir takımla anlaşamazsam geri dönebilirim." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Saymaz'ın 'Sedat Peker' korkusu
Gündem

İsmail Saymaz'ın 'Sedat Peker' korkusu

Habertürk TV'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili soru soran İsmail Saymaz, '..
Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'dan TB2 SİHA paylaşımı: Bu gurur milletimizin!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'dan TB2 SİHA paylaşımı: Bu gurur milletimizin!

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin Polonya'ya ihraç edeceği BayraktarTB2 SİHA'larl..
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı
Ekonomi

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Semih Tümen atandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay