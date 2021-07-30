Rosier tamam, sıra Ghezzal’da

Beşiktaş uzun süre uğraşları sonucu Valentin Rosier’i dün İstanbul’a getirerek transferini bitirdi. Şimdi yönetimin Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal için girişimlerini hızlandırdığı ve önümüzdeki hafta Ghezzal’ın transferini bitirmeyi planlıyor.

Siyah beyazlılar, sözleşmeleri sona eren Atiba, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran’ı takımda tutmuştu. Yönetim, şampiyon kadronun önemli isimlerinden Valentin Rosier'in transferinde de mutlu sona ulaştı.



Ghezzal ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan yönetim, İngiliz ekibi Liecester City ile görüşmelerine devam ediyor.

Yönetim, 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi için teklifini 2.5 milyon euroya yükseltmiş durumda bulunuyor. Takımıyla kampta bulunan Rachid Ghezzal ile ilgili İngiliz ekibi henüz bir karar vermiş değil.

Tarafların, önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, Süper Lig başlamadan Ghezzal’ı kadrosuna katmayı planlıyor.