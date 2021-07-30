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Spor Rosier kimdir? Rosier nereli? Beşiktaşlı Valentin Rosier kaç yaşında?
Spor

Rosier kimdir? Rosier nereli? Beşiktaşlı Valentin Rosier kaç yaşında?

Rosier yeni sezonda Beşiktaş’a top koşturacak. Galatasaray’ın transfer edeceği söylenen ancak Beşiktaş’ın elini çabuk tutarak renklerine kattığı Valentin Rosier İstanbul’da geldi. Rosier, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşmeyi imzalayacak. Peki Rosier kimdir? Rosier nereli? Rosier kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-07-30 17:04:00 - 2021-07-30 17:05:13
Rosier kimdir? Rosier nereli? Beşiktaşlı Valentin Rosier kaç yaşında?

Geçtiğimiz sezon gösterdiği üstün performanla Siyah beyazlı takım taraftarını mest eden Valentin Rosier, 4 yıllık sözleşme imzalamak içni İstanbul’da. Rosier, Beşiktaş’ta kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Sporting'e dönmüştü. Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın çok defa yüzünü güldüren Rosier’i renklerine katmak için uzun uğraşlar veren BJK yöneticileri, Portekiz'den İstanbul'a gelen Rosier, Beşiktaş için 4 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak. Siyah beyazlı kulüp, İstanbul'a iniş yapan başarılı sağ bek için 300 bin euro kiralama ücreti verecek. Sezon sonunda ise 4.5 milyon euro'luk satın alma maddesi otomatik devreye girecek. Rosier, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 350 bin euro almış olacak.

Valentin Rosier

Rosier kimdir?

Valentin Rosier 19 Ağustos 1996 tarihinde doğdu. Guadeloupe ve İtalyan asıllı Fransız futbolcudur. Sporting'te sağ bek pozisyonunda görev yapmaktadır.

Rodez AF

Valentin Rosier, Fransa Montauban doğan, Guadeloupe ve İtalyan asıllı bir futbolcudur. Rosier, profesyonel futbolculuk kariyerine Fransa'nın Rodez takımında başladı.

Dijon FCO

1 Temmuz 2016 tarihinde Ligue 1 ekiplerinden Dijon'a transfer oldu. Rosier, 31 Ocak 2017 tarihinde, Coupe de France kupasında, Bordeaux ile oynana ve 2-1 mağlubiyet ile tamamlanan maçta 90 dakika forma giydi ve ilk resmi maçına çıktı.

Sporting CP

27 Haziran 2019'da Rosier, Portekiz Primeira Liga ekiplerinden Sporting takımına 5 milyon € ücret karşılığında ve Mama Baldé'nin Dijon'a takas edilmesi karşılığında üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Sezonun ilk üç maçında ayak parmakları sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Rosier 15 Eylül'de Boavista karşı oynanan ve 1-1 berabere maçta ilk kez forma giydi.

Beşiktaş

2020-21 sezonu öncesi Beşiktaş ile görüşmeye başladı ve 2 Ekim 2020 tarihinde sağlık kontrolünden geçip, bir yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Valentin Rosier, Beşiktaş'ta 2 numaralı forma formayı tercih etti. Beşiktaş formasıyla ilk maçına 26 Ekim 2020 tarihinde çıktı. Kariyerindeki ilk golünü 7 Şubat 2021 tarihinde Konyaspor'a attı. Sağ kanatta Raşit Gezzal ile iyi bir ikili olan Rosier, sezon sonu Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı. Böylece kariyerindeki ilk şampiyonluğunu kazanmış oldu. Lig ve kupa maçları dahil olmak üzere toplamda 36 maçta 3 gol ve 7 asistlik bir performans ile oynadı.

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