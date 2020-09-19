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Spor Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçında Estonyalı Kristo Tohver düdük çalacak
Spor

Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçında Estonyalı Kristo Tohver düdük çalacak

Yeniakit Publisher
2020-09-19 13:56:46 -
Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçında Estonyalı Kristo Tohver düdük çalacak

İSTANBUL (AA) - Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımıyla deplasmanda karşılaşacağı maçı, Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda oynanacak karşılaşma için Kristo Tohver'in görevlendirildiği belirtildi.

Müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Estonyalı Silver Koiv ve Sten Klaasen'in yapacağı, dördüncü hakemlik görevini ise aynı ülkeden Joonas Jaanovits'in üstleneceği kaydedildi.

Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor mücadelesi, 24 Eylül Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak.


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