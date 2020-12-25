Rosatom, Yakutistan'da SMR inşa edecek

ANKARA (AA) - Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Yakutistan hükümeti ile küçük modüler reaktör (SMR) inşa projesi çerçevesinde elektrik tarifesi belirleme ilkelerini düzenleyen bir anlaşma imzaladı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Saha Cumhuriyeti Hükümeti Yakutistan'ın, Ust-Kuyga bölgesinin Ust-Yansky ilçesinde RITM-200 reaktör ünitesine dayanan SMR inşa edecek.

Anlaşmaya göre Yakutistan, 40-50 megavat arasında SMR elektrik satışını sağlayacak ve istasyonun bulunduğu bölgede arazi sağlanmasına yardımcı olacak.

SMR'nin inşası, Ust-Yansky bölgesindeki elektrik maliyetini mevcut tarifeye göre yaklaşık yarıya düşürecek.

Söz konusu inşaatın 2028'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan Ust-Yansky bölgesindeki eski kömür ve dizel üretim kaynaklarının SMR enerjisiyle değiştirilmesinin, bölgedeki karbondioksit emisyonunu yılda 10 bin tona kadar azaltacağı öngörülüyor.

Ust-Yansky'deki SMR projesinin uygulanmasının yaklaşık 800 kişilik bir istihdam yaratacağına işaret edilen açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, şunları kaydetti:

"Bugün Rusya'da ilk yeni nesil yer tabanlı düşük güçlü bir nükleer santral inşası açısından önemli bir adım atıyoruz. Bu projenin uygulanması, Rosatom'un dünyada düşük güçlü nükleer santraller pazarındaki lider konumunu güçlendiriyor. Bu kapsamda inşa edilen yüzen nükleer santral Akademik Lomonosov da geçtiğimiz günlerde ticari işletmeye alınmıştı. Akademik Lomonosov sadece birkaç ay sonra yer istasyonunda çalışmaya başlayacak. Yabancı ortaklarımıza güvenilir ve Arktik koşullarında RITM-200 tarafından test edilmiş bir reaktör kullanmamız ve sunmamız önemlidir. Bugün sadece Rusya Federasyonu böyle modern ve referans teknolojiye sahiptir."