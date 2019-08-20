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Rosatom, ’Belene NGS İnşası Stratejik Yatırımcı Seçilim Prosedürü’ne katılım için başvurdu

Belene NGS Projesi için stratejik yatırımcı seçimi kapsamı dahilinde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, katılım için belirtilen süre zarfında başvuruda bulundu.

20 Ağustos 2019 Salı 11:16
Rosatom, ’Belene NGS İnşası Stratejik Yatırımcı Seçilim Prosedürü’ne katılım için başvurdu

Belene NGS Projesi için stratejik yatırımcı seçimi kapsamı dahilinde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, katılım için belirtilen süre zarfında başvuruda bulundu. Başvuru Bulgar Ulusal Elektrik Şirketi (NEK EAD) tarafından kabul edildi.


Belene NGS projesi stratejik yatırımcı seçimi için yapılması gereken işlemler 22 Mayıs 2019 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanmıştı. İşlemlerin tamamlanması için verilen sürenin ise yayımlanma tarihinden itibaren 12 ay olduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:16
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