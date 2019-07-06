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Rönesans’tan en sağlıklı imza

İstanbul’u sağlık üssü yapacak dev tesiste geri sayım... Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığıyla kamu-özel sektör iş birliği (Public-Private Partnership-PPP) modeli kapsamında yapımı devam eden Başakşehir Şehir Hastanesi 2020 Haziran ayında hizmete girecek. İstanbul’u sağlık üssü haline getirecek hastanenin inşaatının yüzde 60’ı tamamlanmış durumda.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:21
Rönesans’tan en sağlıklı imza

 Buğra Kardan 

Proje bedeli 203 milyar Japon Yeni olarak açıklanan Başakşehir Şehir Hastanesi’nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz’in tarafından 33 ayda tamamlanacak hastane, önümüzdeki sene hasta kabulüne başlayacak.

Kamu-özel sektör iş birliği (Public-Private Partnership-PPP) modeliyle yapılan, Japonya’nın önde gelen 9 finans kurumunca desteklenen hastane, faaliyete geçtiğinde dünyanın sayılı sağlık kampüslerinden biri olacak.

Yatak kapasitesi 2 bin 682

İnşaat alanı 1 milyon metrekareyi aşan dev projede 1 milyon metreküp beton kullanılıyor, 95 bin ton demirden yararlanılıyor. Ana hastane binasın 2 bin 68 sismik izolatörle donatılıyor. Bu izolatörler sayesinde hastanede deprem anında bile ameliyatlar aksamadan devam edecek. 2 bin 682 yatak kapasiteli Başakşehir Şehir Hastanesi, günde 32 bin 700 hastaya hizmet verecek.

Projenin yüzde 60’ı tamamlandı

Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kâmil Yanıkömeroğlu, Japon Sojitz’le el ele vererek projenin yüzde 60’ını tamamladıklarını belirtti. İnşaat çalışmalarının 2017’de başladığını hatırlatan Yanıkömerğlu, “İki senede aldığımız aşama bizi mutlu ediyor, gururlandırıyor” dedi.

Başakşehir Şehir Hastanesi’ni 2020 Haziran ayında tamamlayacaklarını müjdeleyen Yanıkömeroğlu, “Bu kampüs, İstanbul’un ve bölgenin sağlık başkenti haline gelmesinde büyük rol oynayacak” diye konuştu.

Her talep karşılanacak

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da, Başakşehir Şehir Hastanesi’nde her hastalığın tedavi edilebileceğini dile getirdi. Hastaların taleplerini karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarına işret eden Memişoğlu, “İstanbul’da 39 bin 800 yatağımız var. Bu yatakların yüzde 80’i tek ve çift kişilik olup nitelikli. Tabii son üç yılda İstanbul’da yaklaşık 3 bin 600 tane yatak ilavesi oldu. 8 tane büyük hastaneyi hizmete sunduk. Ama şehir hastanesi bunların bir üst konsepti olarak inşallah çok daha iyi hizmetler verecek. 100 bin kişi bu hastaneye gidip gelecek” ifadelerini kullandı.

Deneyim ihraç edeceğiz

Sağlık yatırımlarındaki tecrübelerini yurt dışına da taşıyacaklarının altını çizen Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı YanıkömeroğluBu çerçevede Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’yla (RDIF) önemli bir anlaşma yaptık. Anlaşmaya uygun olarak Rusya’da üniversite bünyelerinde kurulacak 15 adet eğitim ve araştırma hastanelerini kapsayan ortak bir projeyi hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

4.3 milyar dolarlık yatırım

Rönesans Sağlık Yatırım, PPP projeleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beş şehir hastanesiyle 9 bin 500 yatak kapasitesine ulaşmayı planlayan şirket, 2020’ye kadar 4,3 milyar dolarlık yatırımla 3,2 milyon metrekare büyüklüğünde sağlık kompleksleri inşa etmeyi hedefliyor.

İstihdama dev katkı

Rönesans Sağlık Yatırım CEO’su Kaan Kemal Ekermen, Başakşehir Şehir Hastanesi’nden 10 bin ailenin ekmek yiyeceğini kaydetti. 4 bin 300 medikal, 4 bin 50 hizmet ve 810 yönetim personeli istihdam edeceklerine dikkat çeken Ekermen, “2 bin 354 yataklı Ana Hastane, 200 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile 128 yataklı Psikiyatri Hastanesi’nden oluşacak Başakşehir Şehir Hastanesi bölge illerden gelecek talebe de cevap verecek” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:21
  1. Japon Yeni
  2. Başakşehir Şehir Hastanesi
  3. Rönesans Sağlık Yatırım
  4. Japon Sojitz
  5. Kamu-özel sektör iş birliği (Public-Private Partnership-PPP)
  6. Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kâmil Yanıkömeroğlu
  7. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
  8. Sağlık yatırımları
  9. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF)
  10. şehir hastanesi
  11. Rönesans Sağlık Yatırım CEO’su Kaan Kemal Ekermen

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