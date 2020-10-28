Rönesans’a Social Media Awards’tan ödül

Sosyal medyada en başarılı performansı gösteren marka ve ekiplerin ödüllendirildiği yarışmada jüri tarafından dijital çalışmalar ile projeler değerlendirildi. Pek çok alanda olduğu gibi sosyal medya yönetimiyle de istikrarlı bir başarıya imza atan Rönesans, 2019’da aynı değerlendirmede bronz ödülün sahibi olmuştu. Holding, her geçen gün artan takipçi sayısıyla birlikte etkileşimi yüksek paylaşımlar gerçekleştiriyor. 2020’de en fazla takipçi artışı yüzde 45’le holdingin YouTube kanalında kaydedildi. Profesyonel hayatın dinamiklerine uygun içerikleriyle LinkedIn yüzde 17’yle ikinci sırada yer aldı. Söz konusu sosyal medya platformunu Twitter, Instagram ve Facebook takip etti.