  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rönesans, Sheremetyevo’nun pistini yeniledi
Ekonomi

Rönesans, Sheremetyevo’nun pistini yeniledi

Rönesans İnşaat, Rusya’nın en büyük havalimanı Sheremetyevo’nun 1 numaralı pistini 10 ay gibi rekor bir sürede yeniledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 10:46:00 -
Rönesans, Sheremetyevo’nun pistini yeniledi

Rönesans İnşaat şirketlerinden Energo-Stroy tarafından yapımı üstlenilen Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı yenilenmiş VPP-1 iniş-kalkış pisti, törenle hizmete açıldı. Törene, Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı ve Rusya Federasyonu Sivil Havacılık İdaresi (RFCAA) Başkanı Alexander Neradko’nun yanı sıra ülkenin önde gelen devlet adamları katıldı. Rusya Ulaştırma Bakanı Savelyev, içinde bulunulan salgının zorlu koşullarına ve projenin aktif kullanımı devam eden bir havalimanında gerçekleştirilmesine rağmen 10 ay gibi rekor bir sürede tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Tüm müteahhitlik çalışmaları Rönesans İnşaat tarafından gerçekleştirilen, 3 bin 352 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe sahip iniş-kalkış pisti, 2 metreyi aşan asfalt kalınlığıyla bundan böyle Airbus A380 ve benzeri büyük ölçekli uçaklara da ev sahipliği yapabilecek. Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı’nın, saatlik iniş-kalkış operasyon sayısının 90 seferden 135 sefere çıkarılması hedefleniyor. 110 milyon dolar maliyetle tamamlanan projede 300’den fazla iş makinesi fiilen çalıştı, 290 bin metre küp beton, 650 bin ton mıcır ve 450 kilometreyi aşan elektrik ve iletişim kablosu kullanıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş transfer hamlesi! İstanbul'a geliyor
Spor

Flaş transfer hamlesi! İstanbul'a geliyor

Kasımpaşa, İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Drinkwater, sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gelece..
Rus Patrik Kirill’den olay Ayasafya açıklaması: Tanrı’nın cezası
Dünya

Rus Patrik Kirill’den olay Ayasafya açıklaması: Tanrı’nın cezası

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Noel bayramı nedeniyle, Rossia1 televizyonuna yaptığı konuşmada Ayasofya’nın ibadete açılmasını “Tanrı..
Bakanlık duyurdu! İstanbul Boğazı ve Karadeniz'e yasak
Gündem

Bakanlık duyurdu! İstanbul Boğazı ve Karadeniz'e yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de ticari amaçlı hamsi avının 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasak bu gece it..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay